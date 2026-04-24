鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-24 20:06

近期總統賴清德欲訪問邦交國史瓦帝尼，總統府表示，因中國施壓周邊非洲三國，撤銷對我國總統專機的飛航許可，導致出訪行程被迫受阻，副總統蕭美琴今 (24) 日受訪時表示，沒有人有權力阻擋我們，也強調台灣與人為善，未來會持續在外交上共同努力。

副總統蕭美琴今日前往南港展覽館參觀「Secutech 2026 第 27 屆台北國際安全科技應用博覽會」，除了肯定展會呼應國家政策外，也展現推動全社會防衛韌性的具體成果。

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蕭美琴受訪時表示，台灣在國際上一直都遭遇很多挫折，但台灣人與人為善，跟世界交朋友這個努力會持續地進行，大家也會持續為台灣的外交，跟世界接軌來共同努力，沒有人有權力來阻擋我們。

此次博覽會以「關鍵基礎設施安全防護」為年度旗艦主題，涵蓋能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援、醫療、政府機關、產業設施等 9 大關鍵領域，不僅展現產業創新能量，更發揮連結政策與實踐的平台功能。