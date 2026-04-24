鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期總統賴清德欲訪問邦交國史瓦帝尼，總統府表示，因中國施壓周邊非洲三國，撤銷對我國總統專機的飛航許可，導致出訪行程被迫受阻，副總統蕭美琴今 (24) 日受訪時表示，沒有人有權力阻擋我們，也強調台灣與人為善，未來會持續在外交上共同努力。
副總統蕭美琴今日前往南港展覽館參觀「Secutech 2026 第 27 屆台北國際安全科技應用博覽會」，除了肯定展會呼應國家政策外，也展現推動全社會防衛韌性的具體成果。
蕭美琴受訪時表示，台灣在國際上一直都遭遇很多挫折，但台灣人與人為善，跟世界交朋友這個努力會持續地進行，大家也會持續為台灣的外交，跟世界接軌來共同努力，沒有人有權力來阻擋我們。
此次博覽會以「關鍵基礎設施安全防護」為年度旗艦主題，涵蓋能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援、醫療、政府機關、產業設施等 9 大關鍵領域，不僅展現產業創新能量，更發揮連結政策與實踐的平台功能。
蕭美琴抵達後，也依序參觀品睿通訊公司、關鍵基礎設施安全科技應用區、利凌企業公司、幸福建築主題館、淨零永續 ESG 整體解決方案主題館、防災韌性大聯盟主題館、次世代通訊科技應用館等展區，深入了解智慧安防、AIoT、防火安全、門禁控制及多元產業應用等前瞻技術發展。
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