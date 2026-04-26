鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-26 23:08

立法院於 24 日三讀通過《娛樂稅法》部分條文修正草案，正式將電影、演唱會及職業球賽等藝文與競技活動移出課稅項目，被視為振興內需與文化產業的重要突破，預期能直接降低民眾的門票支出，提供民眾更多休閒選擇的「微型避難所」。財政部表示，此次修法基於稅制合理化並兼顧地方財政自主，授權地方政府得對特定項目予以停徵，應有助於周邊產業繁榮及經濟成長。綜合來看，此舉可望造就政府、業者與民眾「三贏」。

首先，本次修法核心在於刪除藝文活動（如電影、演唱會、戲劇等）以及競技比賽（如各類球賽）的娛樂項目課稅。針對保留的課稅項目，如舞廳、舞場、高爾夫球場等，新制不僅調降了法定稅率上限，更賦予地方政府「停徵」的權力。此舉回應經濟社會環境的改變，使稅制更趨合理，同時保留地方政府發展產業的財政自主空間。

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在產業影響方面，文化與體育相關產業對此普遍持正面態度。業者認為，取消娛樂稅能有效減輕票價成本，吸引更多觀眾回流。特別是近年來「演唱會經濟」與職棒、職籃熱潮席捲全台，稅負的減免將有助於市場進一步擴張，提升台灣整體的娛樂與體育產值，讓業者更有資源優化觀賞體驗。

從民生消費角度看，這項政策提供了「小步累積的正向回饋」。當民眾觀賞賽事或參與演唱會的負擔降低，不僅能刺激消費信心，也能舒緩現代職場常見的「隱性過勞」壓力。透過更親民的育樂成本，上班族能在繁忙的工作之餘，更輕鬆地透過藝文體驗尋求情緒修復與掌控感。

儘管中央政府不會補足地方政府因停徵產生的稅損，但事實上，娛樂稅自 31 年施行迄今，114 年全國稅收預估僅約新台幣 22.5 億元，其實在各地方政府所佔比率甚低。財政部也強調，現行課稅項目允宜配合環境檢討。