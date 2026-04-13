鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-13 14:26

總統府今 (13) 日宣布，總統賴清德將於本 (4) 月 22 日 - 26 日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，並於 27 日返抵國門，此次期許能達成「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」等三大核心目標，除了慶祝雙方建交 58 週年，更要協助台商布局全球、連結非洲市場，打造台史互惠的戰略夥伴關係，促進國家繁榮發展。

總統府發言人郭雅慧表示，今 (2026) 年為我國與友邦史瓦帝尼王國建交 58 週年，適逢史國國王恩史瓦帝三世登基 40 周年，將在 4 月 24 日 - 26 日舉辦慶典等一系列慶祝活動，史王曾於 2024 年來台出席我第 16 任總統就職大典，賴總統訂於 4 月 22 日至 4 月 27 日率團訪問史國，正面回應史王的熱情邀約。

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郭雅慧提到，此行期許達成「安全共榮」、「經濟共榮」、「數位共榮」等三大核心目標。第一，安全共榮：過去幾年，台、史在農業、公衛、教育、婦女賦權、再生能源等領域已累積具體且豐碩的成果，未來將攜手推動興建戰略儲油槽，以提升史國能源安全，促進國家永續發展。

第二，經濟共榮。史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，擁有穩定投資環境與優秀人才，更是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」的重要成員，台灣也在國推動「台灣產業創新園區」(TIIP) 等，協助台商布局全球、連結非洲市場，為當地創造更多就業機會。

第三，數位共榮。台灣是全球科技供應鏈的重要節點，擁有領先世界的半導體及資通訊能力，台灣以此為基石，協助史國導入智慧醫療及遠距醫療系統，跨越地理限制、縮短數位落差、守護友邦人民健康。

接著，外交部次長吳志中也針對行程說明，主要包含「官式行程」、「雙邊合作」、「慶典活動」三部份：

第一、官式行程：會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談，與史國簽署聯合公報、見證兩國外長簽署《中華民國 (台灣) 與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》。

第二、雙邊合作：聽取「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」簡報與見證台商簽署「投資意向書」，也將視察駐史醫療團智慧醫療門診及出席婦女創業小額信貸循環基金成果展等活動。