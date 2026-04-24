鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-24 17:44

勞動部於昨（23）日宣布，為因應物價波動並保障勞工購買力，將自 115 年 5 月起調整 6 個年度的勞工保險及勞工職業災害保險年金給付金額。本次受惠人數預估超過 76 萬人，勞保年金平均每人每月可多領約 1200 餘元。勞動部表示，本次調整主要是因消費者物價指數（CPI）累計成長率已達法定 5% 的調整門檻，依規定進行給付金額調升。

紅包來了！76萬人平均每月多領1200元！勞保年金5月起最高調升6.46%。（圖：shutterstock）

根據勞動部公告，本次受調整的對象包括 100 年、101 年、105 年至 107 年及 111 年共 6 個年度請領勞保年金者，以及 111 年度請領災保年金者。根據行政院主計總處發布的數據，114 年 CPI 累計平均為 109.60，經計算後，上述年度自 111 年至 114 年的 CPI 累計成長率均達到 6.46%，已超過《勞工保險條例》規定的 5% 啟動機制，因此依法同步調升給付金額。

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在發放時程與方式上，勞動部說明，今年 5 月份的調整金額將於 6 月底前入帳。為了讓民眾清楚領取金額的變化，6 月份撥款時將拆分為 2 筆款項存入受款人帳戶。第一筆為原領取金額，存摺摘要將註明「勞保老年」等字樣；第二筆則為按 6.46% 調高後的增加金額，存摺摘要會註明「物價調整」。自 7 月份起，兩筆金額將合併為一筆恢復常態入帳。

勞動部進一步指出，本次調整預估將有 76 萬餘名領取勞保年金的退休勞工受惠，平均每人每月增領金額約 1200 餘元；至於領取災保年金者約有 1 千餘人，平均每人每月多領 800 餘元。對於其他未在名單內的年度請領者，由於 CPI 累計成長率尚未達標，本次將不予調整。