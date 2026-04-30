鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-30 13:10

副總統蕭美琴昨 (29) 日晚間出席「台灣區製衣工業同業公會成立 70 週年慶祝大會暨晚會」，除了肯定製衣產業長期支撐台灣經濟發展，也展現深厚的實力與強大韌性，期盼業界與政府、國際夥伴共同努力，讓台灣更有實力，進一步拓展事業版圖，成為「日不落產業」。

蕭美琴致詞時感謝所有製衣產業界先進為國家的經濟奠定深厚的根基，不僅在台灣由農業社會轉型為工業國家的過程中扮演關鍵角色，更將台灣的產業實力拓展到全世界。

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蕭美琴提到，70 年前的台灣正歷經經濟轉型，許多年輕女性到工廠尋找經濟獨立和改善家庭環境的機會，以雙手一針一線創造出台灣第一波外銷經濟成就，現在女性在產業中已經扮演共同制定重要決策的角色，顯示製衣產業的發展，反映台灣社會結構的轉變與經濟奇蹟的持續擴大和延伸。

蕭美琴指出，台灣在國際上常以半導體與科技產業受到關注，但傳產同樣不斷蛻變、升級，甚至打造出許多「世界之光」，值得國內外更多重視，目前台灣製衣產業不僅已發展出完整的產業鏈，更導入創新科技、積極推動 ESG 理念，將環境永續與社會責任融入產品與生產過程，在許多國際場合展現深厚的產業實力，包括參加巴黎奧運的代表隊所穿的服裝入選《富比士》雜誌評選前 10 名，以及各類國際運動賽事中，台灣製造的機能服飾被廣泛應用，令人驕傲。

蕭美琴說，台灣產業展現出強大的韌性，無論面對全球政經變化、人口結構轉變或供應鏈調整，都能靈活因應並持續發展，製衣產業不是夕陽產業，而是朝陽產業，更要成為總統賴清德常說的「日不落產業」。