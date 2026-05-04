鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 15:23

行政院主計總處於 4 月 30 日公布台灣 2026 年第一季 GDP 成長率達到 13.69%，該數據創下自 1987 年第三季以來，近 39 年單季最高成長紀錄，展現強大經濟韌性。渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安對此表示，第一季 GDP 的強勁表現，主要歸功於 AI 驅動需求帶來的出口動能，使台灣在電子與資通訊產業領域表現亮眼，成為拉抬整體成長的核心火車頭，但下半年恐面臨基期過高與通膨壓力。

分析指出，AI 超級週期將持續支撐台灣經濟成長，這一點可從 3 月份外銷訂單數據得到印證，當時訂單激增年成長幅度達 65.9%，其中電子產品需求年增 73.7%，資訊通訊產品需求更大幅成長 120.9%，預示第二季經濟成長表現依然看好。然而，全球總體經濟環境仍存隱憂，中東衝突的第二輪影響預計在下半年將更趨明顯。雖然 AI 相關產業在強勁需求支撐下，受到的衝擊相對有限，但對於價格敏感度較高的傳統產業而言，壓力正逐漸浮現。

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針對物價變動，數據顯示 3 月份生產者物價指數年增約 2.5%，主要反映油氣價格上漲所致，目前尚未觀察到明顯的全面通膨跡象。胡東安提醒，進口投入成本的滯後影響，可能會在未來幾個月內逐步顯現。屆時，紡織、金屬、機械工具、運輸設備及食品加工等傳統製造業，將面臨成本上升與全球需求可能放緩的雙重挑戰。