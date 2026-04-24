川普坦言油價維持高檔 民調顯示美國8成民眾縮減支出
鉅亨網編譯余曉惠
美國總統川普周四 (23 日) 表示，受美伊戰爭影響，美國民眾應有油價將維持高點「一段時間」的心理準備，但他並未提出具體時間表。
儘管如此，川普強調他並不急於與德黑蘭達成和平協議，並聲稱戰爭對股市與油價的衝擊低於預期。他在白宮橢圓形辦公室向媒體表示：「說實話，股市現在正處於歷史高點。我本以為會下跌 20% 或 25%。」
當被問及戰爭還會持續多久時，川普回應：「我原本以為油價可能會飆升到每桶 200 美元，但現在的數字跟任何人想的都完全不同。事實上，因為我們擁有充足的石油，美國的負擔比其他國家輕得多。」
布蘭特 (Brent) 原油期貨周四上漲約 3%，收在每桶 105.07 美元；西德州中級原油 (WTI) 也上漲約 3%，收於每桶 95.85 美元。自開戰前夕至今，布蘭特原油曾從每桶約 72 美元飆升至近 120 美元。
根據 CNBC 周四發布的最新全美經濟調查，絕大多數美國人正因油價高漲而削減開支。這份針對 1000 人的調查顯示，近 80% 受訪者因汽油支出壓力改變消費習慣，且多數人預料高物價將持續至少六個月。美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，開戰以來汽油價格已飆升逾 30%，突破每加侖 4 美元。
川普主張，短期的價格波動將換來長遠回報，最終協議將確保伊朗無法取得核武。他開戰初期曾說「四到六周結束戰爭」，但隨著衝突進入第二個月，川普也修正自己的說法，他說：「我在最初四周就已在軍事上摧毀伊朗。現在我們只是靜觀其變，看能達成什麼協議。」
川普還說：「如果他們不想談，我就會打擊剩餘的 25% 目標。我不急，我們有的是時間。」
川普多次誇口已摧毀伊朗海軍，並強調美國對荷姆茲海峽擁有「絕對控制權」。他透露日前之所以拒絕德黑蘭重啟海峽的提議，是因為封鎖能增加向伊朗財務施壓的籌碼。
川普說：「他們三天前主動找上我們說：『我們同意重啟海峽』。但我才是那個讓海峽保持關閉的人。只有在他們達成協議或發生非常正向的事情時，海峽才會重啟。」
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