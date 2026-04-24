鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-24 13:09

即將卸任的陶氏化學 (DOW-US) 執行長 Jim Fitterling 表示，疏通荷姆茲海峽運輸中斷的時間至少要 275 天以上，遠比投資人預期的還要長。

陶氏化學CEO：荷姆茲海峽物流僵局化解恐需275天 塑化報價漲勢創十年之冠 (圖:Shutterstock)

他周四 (23 日) 接受 CNBC 訪問時說：「根據我們的腳本推演，即便海峽今天就重啟，光是化解物流塞港殘局…… 就得花上 275 天，現在看來甚至可能更久。」Fitterlinga 已執掌陶氏八年，將於 7 月 1 日退休。

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自美伊戰爭爆發以來，荷姆茲海峽就陷入近乎關閉的狀態，導致全球能源與石化產品流向嚴重受阻。Fitterling 表示，回歸正常之路將非常緩慢，執行上也很複雜。

他說：「你必須讓空船返回，我們得清空海峽與阿拉伯灣，再讓空船駛入。這不是一、兩個月就能解決的事，要看到一切恢復正常，需要好幾季的時間。」

全球乙烯產能受衝擊

最初的衝擊對陶氏所在的石化市場影響深遠。Fitterling 說：「當荷姆茲海峽關閉時，全球 20% 的石油產能停擺，但全球約有 50% 的乙烯 (Ethylene) 與聚乙烯 (Polyethylene) 生產受到影響。」這兩者是製造日常塑膠製品的關鍵原料。

他表示，荷姆茲海峽對石化供應鏈至關重要，因為亞洲與歐洲生產所需的石油腦 (Naphtha) 約有 40% 流經此海峽，但在戰爭爆發之後，供應幾乎立即緊縮。石油腦提煉自原油，是生產塑膠與其他化學品的關鍵成分。

塑料報價出現十多年最大漲幅

供需失衡已引發報價急劇飆升。Fitterling 表示：「我們看到 3 月價格每磅上漲 10 美分，4 月又漲了 30 美分，5 月預料再漲 20 美分。我們已經超過十年沒見過如此劇烈的漲幅了。」