鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-15 17:10

隨著中東局勢動盪，特別是荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 面臨封鎖危機，亞洲塑料產業正陷入嚴重的供應鏈癱瘓。這場衝突導致原油及石化原料 (如輕油、乙烯) 供應中斷，塑料價格攀升至 4 年來的新高。

伊朗戰爭引發亞洲塑料荒 包裝業轉向「綠色替代」尋求出路(圖:shutterstock)

然而，這場危機卻意外為環保包裝材料帶來發展契機，被視為塑料成癮的亞洲市場在壓力下，展現出的應對方式。

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受中東局勢影響，亞洲塑料與 PVC 市場正因原料短缺而劇烈動盪。乙烯價格在短短 1 個月內翻倍，飆升至每噸 1,400 美元。這股衝擊波迅速擴散至下游，日本塑料製品商預告將提價 30%；超市則面臨塑料托盤與包裝袋斷貨的風險。

此外，南韓更有口罩包裝工廠因材料短缺，產量驟降至平時的一成，面臨嚴重的營收虧損。

在塑料供應受阻之際，企業被迫轉向替代方案。南韓化妝品包裝商 Yonwoo 指出，其研發的紙製包裝管與袋子詢問度激增 3 倍，這類產品僅需使用傳統包裝 20% 的塑料量。馬來西亞乳製品商 Farm Fresh 也因產線受干擾，暫時轉用紙盒包裝牛奶。

此外，據《路透》報導，致力生產生物可分解竹纖維產品的台灣樂緹 (Lastic) 公司資深開發經理 Luke Anderson 指出，去年原本有美國航空公司考慮採購其竹纖維產品，取代拋棄式塑膠杯與餐具，但在美國總統川普宣布大幅加徵關稅後失去興趣。如今，隨塑膠價格上漲，已有幾位美國買家重新詢價。