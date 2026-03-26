鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-26 10:17

振宇五金採購成本明顯上升，第一線門市已感受到壓力。(圖：振宇五金提供)

塑膠材料是五金產業重要基礎原料，廣泛應用於水電工程、居家用品、建築材料和汽機車零件等領域，隨著石化原料價格走揚，相關產品成本連動攀升，振宇五金預期，後續包括管材、建築材料和部分耐用消費品，皆可能陸續反映價格調整。

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振宇五金進一步指出，除塑膠類五金商品外，門市提供的背心袋同樣面臨成本壓力，對通路業者而言，這不只是單一商品價格波動，而是整體商品結構與門市服務成本同步承壓的現實挑戰。

振宇五金直指，近期市場上已有不少攤商與零售業者反映，塑膠袋等產品進價頻繁調升，部分袋類漲幅更為明顯，顯示塑膠原料價格波動衝擊正逐步從產業端擴散至民生端，未來不只是五金修繕材料，連日常購物、外帶餐飲和家庭用品等，均恐受影響。