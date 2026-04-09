鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-09 11:21

因中東戰爭影響，造成原油相關塑膠原物料上揚，為防市場炒作哄抬物價上揚，立法院經濟委員會今 (9) 日邀請經濟部長龔明鑫至立院經濟委員會進行報告。龔明鑫會前表示，上 (3) 月物價上漲還算平穩，整體看起來還 OK，僅少部分石化產品影響，若有哄抬情事，經濟部會與法務部的聯合稽查小組全力調查。

緩解塑膠袋之亂 經長： 乙烯增量 台塑塑膠粒明天就可出貨。(圖:立法院直播)

立院經濟委員會今日就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」邀請經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、公平會代理主委陳志民，進行備詢及專案報告。

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媒體詢問，針對原油持續上漲，國內物價上揚及近期因塑膠粒原料受影響導致「塑膠袋之亂」如何因應?

龔明鑫表示，昨 (8) 行政院也對外說明，3 月份物價上漲約 1.2%，整體物價看起來 OK，影響不大，但還是有少部分產品，如石化原料、塑膠袋等產品有受影響，經濟部會持續處理，也提出五大措施因應，加上中油持續增產，製造端全力支持擴產因應。

此外，龔明鑫也提及，針對美伊戰爭暫時停火，伊朗也同意在未來 2 周內安全開放荷姆茲海峽，目前中油有一艘在波斯灣裝載 200 萬桶原油的油輪有望在此期間返台，將有效緩解國內煉油廠的儲備壓力。