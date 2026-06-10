鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 14:50

根據經合組織 (OECD) 最新的預測，南韓明年的潛在經濟增長率預計將跌破 1.5%。儘管目前強勁的半導體出口正在推升整體的經濟增長數字，但專家提出嚴正警告，這可能只是一場「半導體幻覺」(Semiconductor Illusion)，掩蓋了南韓經濟正在下滑的結構性問題。

據韓媒《ChosunBiz》報導指出，南韓在 1990 年代曾經歷過類似的慘痛教訓。1992 年至 1995 年間，隨著全球個人電腦 (PC) 普及，半導體成為南韓出口的領頭羊，帶動經濟增長率從 6% 飆升至 8.9%。然而，1996 年 DRAM 價格暴跌 51%，1997 年續跌 65%，這種周期性的衰退最終成為引發 1997 年 IMF 外匯危機的重要因素之一。

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當時的政府官員曾反思，當時人們被半導體帶來的短暫順差與繁榮幻覺蒙蔽，進而錯失了修正結構性問題的良機。

目前的數據顯示，南韓經濟對半導體的依賴比以往任何時候都更加嚴重。今年 5 月的出口額中，半導體占比高達 42.3%，與 1990 年代約 10% 的占比相比大幅提升。若扣除半導體與電腦相關產品，其餘產業的出口增長率僅有 9.5%。

此外，三星電子與 SK 海力士兩家巨頭的市值已占據股市總市值的一半，顯示出極端的產業失衡。

西江大學經濟學系教授 Heo Jeong 警告，產業過度集中於半導體以及地區過度集中於首都圈是當前的主要隱憂。跡象顯示從明年開始，DRAM 供應將增加而需求可能下降，一旦半導體周期轉向下行，南韓經濟恐面臨嚴重局勢。

專家們一致認為，如果當前的半導體繁榮不能轉化為更廣泛的投資擴張與生產力提升，南韓將失去提升潛在增長率的契機。