鉅亨網新聞中心 2026-04-24 18:10

隨著固態硬碟（SSD）需求持續升溫，新一波漲價潮正式展開。三星電子已通知通路，旗下 SSD 產品價格調漲逾 10%；另一大記憶體廠商金士頓（Kingston Technology）也同步跟進，本週起全系列 SSD 至少漲價 10%。市場預期，兩大廠率先調價將引發連鎖效應，帶動整體 SSD 市場報價全面走高。

根據市場傳導機制分析，這波由龍頭廠商發動的價格調整，將率先衝擊批發環節。由於經銷商補貨成本提升，隨著現有較低價的庫存逐步消耗，反映新成本的貨物將陸續入庫，預計零售端價格將在未來數週內穩步攀升。

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以三星旗艦級產品 990 PRO 1TB 為例，其售價預計將從目前的 300 至 330 美元區間，進一步推升至 330 至 360 美元的新高。

事實上，這已是本月內 SSD 產品的第二輪提價。在此之前，三星與威騰電子（Western Digital）已針對高階 M.2 規格產品實施大規模調漲價，部分地區甚至出現漲幅翻倍的情況。

研調機構 TrendForce 數據顯示，受惠於人工智慧與資料中心業務的強勁帶動，NAND Flash 供需持續收緊，預計第二季合約價將較上一季大幅增長超過七成，進一步加劇了消費級 SSD 的價格壓力。