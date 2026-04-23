鉅亨網新聞中心 2026-04-24 06:48

在中東局勢持續緊張、外交談判陷入僵局的背景下，伊朗方面傳出已正式圍繞「對等回應」與「進攻性威懾」兩大核心原則，制定了一份詳細的軍事目標清單。這份清單明確劃定了應對美國及其盟友可能發動之軍事行動的多層次反擊方案，旨在向敵對勢力傳達若發動攻擊將付出「沈重戰略代價」的強硬訊號。

據悉，伊朗的這套回應方案針對不同程度的挑釁設定了精確的打擊目標。在能源與基礎建設方面，若伊朗發電廠或油氣設施遭受打擊，德黑蘭將動用飛彈與無人機隊，對以色列及區域內美國盟友的關鍵設施實施對等報復，目標甚至包含導致全球石油產量在一年內大幅減產達 2,500 萬桶，以此重創全球能源供應。

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若涉及主權侵犯，如島嶼或港口遭佔領，伊朗則準備對相關國家的航空母艦及直升機群發動大規模聯合飽和攻擊。

此外，清單中也涵蓋了對不對稱戰爭與封鎖行動的準備。若遭遇軍政要員暗殺，伊朗將轉向打擊敵對國家的資訊科技與人工智慧中心；若海上封鎖升級，伊朗威脅將封鎖曼德海峽，並採取大規模布雷行動徹底切斷荷姆茲海峽，中斷所有石油出口。

針對可能的地面入侵，伊朗計畫聯手「抵抗陣線」部隊，與當地武裝力量協同作戰，甚至不排除對美國在地區外的全球利益實施突襲。

軍事與戰略分析家指出，伊朗此舉顯然已超出單純的防禦範疇。隨著「抵抗陣線」的加入，任何局部衝突都極可能迅速外溢，演變成波及整個海灣產油國的區域性戰爭，進而引發全球性的能源危機與市場混亂。

針對外界關注的外交進展，伊朗總統府副主任賽義德 · 阿巴斯 · 穆薩維於 23 日強調，與美方達成協議「需要時間」。他表示，伊朗目前實際上處於戰時狀態，面對的是「與敵人的談判」而非單純貿易磋商。

穆薩維呼籲各界不應操之過急，強調伊朗必須在維護國家利益與安全的前提下，進行內部充分協調，堅守自身立場。