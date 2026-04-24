鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-24 09:10

美國總統川普 (Donald Trump) 周四 (23 日) 表示，他不希望與伊朗「匆促」達成協議，並稱德黑蘭政權目前「極度混亂」。

儘管本周稍早宣布延長停火協議，美伊緊張局勢仍持續升溫，荷姆茲海峽周邊船隻遇襲與扣押事件頻傳，加上伊朗堅持要求美國解除海上封鎖，都讓進一步和平談判的前景蒙上陰影。

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川普在白宮向媒體說：「我在最初四周內於軍事上重挫 (伊朗)。現在我們只是靜觀其變，若他們不想達成協議，我就會動用剩餘 25% 的目標徹底解決。我們想打擊的目標有 78% 已經達成了。」他強調：「我不想操之過急。真正面臨時間壓力的是他們，因為如果他們的石油無法出口，整個石油基礎設施將會崩潰，你知道這意味著什麼，因為他們已經沒有地方儲存了。」

針對伊朗的現況，川普說：「他們正嘗試與我們接觸，但問題在於他們目前非常混亂。」

美伊海上角力升溫

美國軍方稍早表示，已扣押另一艘與伊朗有關的油輪，國防部並發布影片顯示美軍登上該船隻。國防部聲明：「我們將持續進行全球海上執法，以瓦解非法網絡並攔截向伊朗提供物資支援的船隻。」

伊朗也展示對荷姆茲海峽的掌控，釋出一段軍人強行登上一艘大型貨輪的影片。伊朗當局宣稱，這些攻擊是為了回應美國對其港口的封鎖，以及先前美方扣押伊朗籍船隻的行動。

川普周二在社群媒體上宣布，在兩周停火協議到期前幾小時，已應調解方巴基斯坦的要求延長協議，而停火時間將持續到伊朗官員提出「統一的和平提案」為止。然而，雙方領導人都暗示已做好準備，任何時候都有可能恢復敵對狀態。



川普還在社群媒體下令美國海軍「直接擊沉」任何在荷姆茲海峽水域佈雷的船隻，「絕不猶豫」。美國掃雷艦艇也正在清理海峽，他下令「將相關作業能量提升為原本三倍」。美國媒體《Axios》報導，一名美國官員透露，伊朗已在海峽部署更多水雷。

和平談判陷入膠著

據《華爾街日報》(WSJ) 引述知情官員報導，來自巴基斯坦、土耳其與埃及的調解人正積極搶救談判，包含安排最快於周五舉行的潛在會議。

儘管雙方持續透過第三方交換意見，但進展甚微，以色列《N12 News》報導披露，在伊斯蘭革命衛隊干預後，伊朗談判代表團成員、議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 已辭職，以色列評估認為衝突將延續。

在此情況下，掌握全球五分之一石油運輸的荷姆茲海峽可能持續面臨供應中斷，國際油價周四再度衝破每桶 100 美元，布蘭特原油期貨終場上漲 3.3%，收在每桶 105.25 美元。