鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 09:34

《Axios》報導，一名美國官員與一位知情人士表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 海軍本週在荷姆茲海峽部署更多水雷，美伊軍事對峙持續升溫。

荷姆茲海峽為全球最重要的石油運輸要道之一，平時約有兩成的海運石油經由該水道運輸。不過在美伊衝突升高下，近期通行船隻數量已大幅下滑，多數時間僅剩個位數，遠低於過去每日逾百艘的正常水準。

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美國方面指出，此次為戰事爆發以來伊朗第二度進行水雷部署，且目前仍無法確認首輪佈設的水雷是否已完全清除。

消息人士透露，美軍已掌握相關佈雷行動並持續監控，但未公開具體數量。此前專家估計，伊朗部署水雷數量尚未達百枚。

據了解，美國在戰爭初期已摧毀伊朗超過九成的大型佈雷船與水雷儲存設施，但仍評估伊朗沿岸保有一定庫存。伊朗可透過小型「Gashti 級巡邏艇」進行佈雷作業，每艘可攜帶 2 至 4 枚水雷，並具備火箭與機槍等武裝能力，足以對大型商船構成威脅。

在情勢升高之際，美國總統川普於週四透過 Truth Social 表示，已下令美國海軍對任何從事佈雷的伊朗船隻採取行動，強調不得有任何猶豫。

另一方面，美軍持續加強區域部署。「喬治 ·H·W· 布希」號航空母艦已進入美國中央司令部 (CENTCOM) 責任區，區域內航母數量提升至三艘。美方官員指出，此舉不僅強化對伊朗的海上封鎖，也提升未來軍事行動的彈性。

中央司令部表示，自封鎖行動展開以來，已有 33 艘船隻被迫改變航線或返回港口，顯示航運活動明顯受阻。

此外，美國海軍目前已在荷姆茲海峽部署水下無人機執行掃雷任務，並可能動用掃雷艦「切夫號」(USS Chief) 與「先鋒號」(USS Pioneer)，搭配專用直升機與偵察機進行支援。不過專家指出，該水域狹窄且面臨攻擊威脅，掃雷行動難度高、風險仍在。