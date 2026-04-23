鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 12:35

《路透》獨家報導，美國對伊朗海上封鎖行動持續升級。多名航運與安全消息人士指出，美軍近期已在亞洲水域攔截至少三艘懸掛伊朗國旗的油輪，並將其航線改道，遠離印度、馬來西亞與斯里蘭卡附近海域。此舉被視為華府強化對伊朗經濟施壓的重要一步。

在美國與以色列對伊朗發動軍事行動近兩個月後，目前美伊維持停火狀態，但談判進展有限，區域局勢仍高度緊繃。

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美國正對伊朗實施全面性的海上貿易封鎖，同時伊朗則以武力回應，對試圖通過荷姆茲海峽的船隻開火，雙方對峙持續升溫。

荷姆茲海峽作為全球能源運輸關鍵通道，其航運幾乎陷入停滯，已衝擊全球約五分之一的石油與天然氣供應，引發能源市場劇烈波動。

近期美軍已於荷姆茲海峽扣押一艘伊朗貨船及一艘油輪；另一方面，伊朗也宣布在週三扣押兩艘試圖離開波斯灣的貨櫃船，並對相關船隻開火，為戰事爆發以來首次類似行動。

消息人士透露，亞洲水域遭攔截的油輪包括超大型油輪「Deep Sea」(深海號)，該船部分載有原油，最後訊號顯示於一週前出現在馬來西亞外海。

另一艘「Sevin」(塞文號) 油輪最大載運量為 100 萬桶，當時載貨約 65%，最後一次被追蹤到同樣位於馬來西亞外海。

此外，滿載約 200 萬桶原油的超大型油輪「Dorena」(多雷納號) 也遭攔截，該船三天前仍位於印度南部外海。美國中央司令部表示，該油輪在試圖突破封鎖時，已由美國海軍驅逐艦在印度洋進行監控與護航。

市場同時關注另一艘名為「Derya」的伊朗油輪動向。消息指出，該船因美國對伊朗原油採購豁免到期，未能在印度完成卸貨，並在上週五最後一次出現在印度西岸外海，目前可能也已遭美方攔截。

美國中央司令部進一步指出，自封鎖行動展開以來，已有 29 艘船隻被要求掉頭或返回港口。不過，美方尚未公布完整攔截名單，對部分船隻的細節仍未進一步說明。