鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 04:40

國際油價周二 (21 日) 上漲約 3%，主因伊朗尚未決定是否參與與美國的和平談判，而伊朗戰爭停火期限僅剩一天，市場對供應風險的擔憂升溫。川普表示，希望透過談判結束衝突，但不願延長停火，並強調若談判破裂，美軍已「隨時準備行動」。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 3 美元或 3.1%，收於每桶 98.48 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.52 美元或 2.8%，收於每桶 92.13 美元。

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盤中油價一度上漲約 5%，但隨著市場傳出美國副總統范斯 (JD Vance) 尚未啟程前往伊斯蘭堡主持談判，漲幅有所收斂。

供應面方面，荷姆茲海峽的運輸幾近停擺。該海峽平時承擔全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸，但過去 24 小時僅有 3 艘船通過。商品交易商 Trafigura 首席經濟學家 Saad Rahim 指出，即使衝突明日結束，市場已損失約 10 億桶供應，若持續一個月，缺口恐擴大至 15 億桶。

中東局勢仍持續緊張。以色列軍方表示，真主黨 (Hezbollah) 向黎巴嫩南部的以軍發射火箭，違反停火協議，相關事件發生在美國斡旋以色列與黎巴嫩政府談判前夕。歐洲方面，歐盟表示，將針對航空業發布指引，以應對伊朗戰爭可能引發的航空燃油短缺問題，包括機場時段、旅客權益及公共服務義務。

德國經濟部長 Katherina Reiche 指出，目前航空燃油供應尚未出現短缺，但政府正密切監控需求變化。另一方面，德國經濟信心亦受到衝擊，ZEW 調查顯示，4 月投資人信心降至逾三年低點，顯示企業已感受到戰爭帶來的經濟影響。

在供應鏈另一端，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，將俄羅斯石油輸往歐洲的德魯日巴油管 (Druzhba) 已準備恢復運作，並預期約 900 億歐元 (約 1060 億美元) 的援助方案將解凍。然而，業界人士透露，俄羅斯可能自 5 月 1 日起停止經由該管線向德國輸送來自哈薩克的石油，增加供應不確定性。克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 則表示不知情。

美國方面，3 月零售銷售增幅優於預期，主因伊朗戰事推升汽油價格，帶動加油站收入創新高，加上退稅支撐其他消費支出。市場同時關注庫存數據走向，預計美國石油學會 (API) 與美國能源資訊管理局 (EIA) 將公布最新庫存報告。

分析師預估，截至 4 月 17 日當周，美國原油庫存減少 120 萬桶，若數據成真，將為 2 月以來首次連續兩周庫存下降，對比去年同期增加 20 萬桶，以及過去五年同期平均減少 370 萬桶的情況，顯示供需格局正出現變化。