鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 17:59

114 年度綜合所得稅結算申報自今年 5 月 1 日起至 6 月 1 日止。財政部中區國稅局整理 6 大報稅重點，包括基本生活所需費用調高至 21.3 萬元，以及長期照顧特別扣除額提升至 18 萬元並擴大適用範圍。此外，針對網路創作者分潤收入、人工生殖醫療費用扣除、線上無障礙報稅系統及超商健保卡認證服務取消等新規定，提醒民眾多加留意，以利正確申報並保障自身節稅權益。

114 年度綜合所得稅結算申報即將於 5 月 1 日展開。為協助納稅義務人精準掌握稅制調整，財政部中區國稅局特別彙整六大報稅新訊，幫助民眾掌握節稅小確幸並避免申報錯誤。

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亮點一：每人基本生活費調高至 21.3 萬元 財政部公告調整 114 年度每人基本生活所需費用金額為 21.3 萬元，較 113 年度的 21 萬元增加 3 千元。若申報戶之基本生活費總額超過免稅額、標準或列舉扣除額、以及各項特別扣除額（含身障、教育學費、幼兒學前、長照及房租支出等）合計數，差額部分得自綜合所得總額中減除。

亮點二：長照扣除額調升至 18 萬元並擴大適用 自 114 年起，長期照顧特別扣除額每人每年額度調高至 18 萬元，較上年度大幅增加 6 萬元，但仍維持排富規定。此外，勞動部放寬 80 歲以上長者申請聘雇外籍看護之限制，惟列報此項扣除額仍須符合身心失能資格。對於符合公告病症但未聘請外籍看護而自行照顧者，亦可檢附證明文件列報。

亮點三：網紅及創作分潤屬執行業務所得 因應數位時代，個人於社群媒體、線上平台取得之分潤收入（如廣告分潤、訂閱分成、打賞等），若不符辦理稅籍登記與報繳營業稅之標準，均應納入綜所稅申報，所得類別歸類為執行業務所得（表演人）。

亮點四：人工生殖療程費用列舉扣除放寬 根據最新令釋，納稅人至衛福部試管嬰兒補助方案之特約機構進行療程，只要該費用經政府核准補助，即便該機構非屬一般公立或健保特約醫院，其費用扣除政府補助及保險給付後之餘額，仍可列報醫藥及生育費列舉扣除額。

亮點五：線上申報新增無障礙模式 為落實公平稅制，綜合所得稅申報系統線上版自今年起增設無障礙操作模式。視障者可透過報讀軟體搭配專屬網頁連結，順利掌握報稅資訊並完成上傳，優化身心障礙者之數位申報體驗。