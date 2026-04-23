鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 16:46

經濟部長龔明鑫今（23）日主持業務會報前受訪，對近期台電人事異動及離岸風電發展做出重要宣示，他強調，台電總經理王耀庭在他心中是首屈一指的專業人才，對於穩定台灣電力供應貢獻卓越，表態全力留任。針對能源政策，龔明鑫指出，離岸風電 3-3 期將調整選商思維，回歸開發商執行能力與財務健全度為核心，並取消強制性國產化要求，目標在 2050 年達成 40GW 的裝置容量，確保台灣綠電供應無虞。

龔明鑫今針對台電總經理王耀庭請辭案正式表態。龔明鑫表示，王耀庭是他心目中「第一名」的總經理，兩人早在 2018 年其擔任經濟部次長期間就已密切合作。他指出，王耀庭自 2022 年上任以來，帶領台電應對大小電力挑戰，不僅表現優異且功不可沒，是穩定台灣電力供應不可或缺的專業人才。

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針對各界關注的離岸風電政策，龔明鑫坦言，過去 3-1 與 3-2 期的選商過程中，因採用競標價格制度，導致多家廠商報出零元價格，使得價格競爭失去辨識度。這也導致部分執行能力或財務能力不足的開發商在面臨大環境變動時出現困難。為此，離岸風電 3-3 期將改變選商思維，不再以價格為唯一導向，而是回歸「執行能力」與「財務實績」。

龔明鑫進一步解釋，3-3 期選商將效法第二期模式，優先評估開發商過去的實績、財務健全度以及 ESG 表現，以確保獲選廠商有能力如期完工。更重要的是，3-3 期將不再設定「強制性國產化」要求，給予開發商更大的靈活性。目前已有超過五家以上的外商表達高度興趣，經濟部能源署也將在近期展開說明會。

對於台灣綠電供需，龔明鑫對達成 2030 年目標抱持樂觀態度。他預估 2035 年離岸風電累積容量可達 18GW 至 19GW，換算發電量約 700 億至 800 億度。若以全台年發電量 3000 億度估算，光是離岸風電的佔比就將超過 20%。