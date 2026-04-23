鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-23 18:59

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 今 (23) 日宣布，旗下廣錠能源拿下不銹鋼廠東盟開發 (1490-TW) 表後儲能系統 (BTM) 建置訂單，廣錠董事長廖良彬表示，下一階段將朝半導體業以及 AI 算力中心電力備援 UPS 布局，最快下半年可望開花結果。

廖良彬指出，目前除了東盟外，也與多家廠商進行 RFQ(報價請求)，其中有 2-3 個意象比較明確的客戶，涵蓋鋼鐵、紡織及食品物流等，後續除了傳產外，也鎖定半導體業等大電用戶。

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廖良彬進一步指出，隨著 AI 算力中心與電力備援 UPS 需求在台灣遍地開花，加上護國神山半導體產業的不斷擴張，這些對「電力穩定度」要求極度嚴苛的產業，將成為下一波儲能爆發的核心動能。

廣錠此次攜手包括華城 (1519-TW)(AC 端盤體變壓器)、晟曦科技 (消防、機電、土木)、新捷能資訊 (EMS 能源管理系統)，替東盟建置 20mwh 的儲能系統，可節電約 20%，預計第二季開始建置、今年底至明年初完工，挹注業績表現。