台股今 (23) 日早盤延續創高氣勢，開高走高大漲逾千點，創 38921.95 點歷史新高，直逼 3 萬 9 千點大關。早盤過後大盤急轉直下，最低下探 37164.44 點，高低震盪超過 1700 點。終場加權指數下跌 164.32 點，收在 37714.15 點，跌幅 0.43%。單日成交量爆出 1 .4 兆元的歷史天量，日 K 線留下長達近千點的上影線。