鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (23) 日早盤延續創高氣勢，開高走高大漲逾千點，創 38921.95 點歷史新高，直逼 3 萬 9 千點大關。早盤過後大盤急轉直下，最低下探 37164.44 點，高低震盪超過 1700 點。終場加權指數下跌 164.32 點，收在 37714.15 點，跌幅 0.43%。單日成交量爆出 1 .4 兆元的歷史天量，日 K 線留下長達近千點的上影線。
電子權值股早盤表現雖給力，但盤中隨大盤震盪走弱，台積電 (2330-TW) 上漲 30 元，漲幅 1.46%，收 2080 元；台達電 (2308-TW) 下跌 35 元，跌近 2%，收 1980 元，聯發科 (2454-TW) 跌逾 3%，聯電 (2303-TW) 跌逾 6%，惟鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%。
台股今天創天價後爆出天量，高價千金股走勢最為震盪，早盤一度出現 49 檔千金股齊聚一堂，其中有 8 檔個股亮燈漲停；隨著盤勢急轉直下，盤中有 9 檔個股亮燈跌停，終場縮減至 45 檔千金股。
資金回流塑化股，台達化 (1309-TW) 漲停，華夏 (1305-TW) 漲約 4%，台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 漲約 2%。
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