想當「電」老板嗎？最高500萬元獎勵民間投資小水力發電 新舊案場皆可申請

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-05 15:02

經濟部公告實施小水力發電示範獎勵辦法，透過每案最高 500 萬元為上限的示範獎勵機制，積極引導小水力發電結合公民參與、友善環境及複合利用設計，能源署今（5）日表示，本政策屬於小水力減碳旗艦行動計畫的核心環節，採既有及新設案場同時並進的雙軌制，除再生能源布局並提升能源自主性，引領內外資與民間力量致力綠能發展。

想當「電」老板嗎？經部祭最高500萬元獎勵引導民間投資小水力發電 新舊案場皆可申請。（鉅亨網資料照）

能源署指出，在具體開發策略上，本辦法採取雙軌機制，分別以既有案場精進及新設案場完善為兩大推動方向。鼓勵申請者結合既有的水利設施進行開發，不僅能大幅降低對自然環境的影響，更能兼顧環境友善與實務推動效益，進而累積制度運作與執行經驗，逐步建立具參考性與推廣潛力的開發模式。

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同時，本辦法的評選機制是以示範導向、制度引導為核心，獎勵評分標準明確納入公民參與、友善環境及複合利用等要點。此舉旨在鼓勵申請者強化地方溝通以提升社會接受度、降低環境影響，並進一步提升水利、能源與公共設施的多元複合利用，進而拉高案場的整體經濟與環保效益。

能源署強調，此項雙軌示範獎勵機制將逐步建立一致化的審查原則與執行標準，作為後續政策精進與擴大推動的堅實基礎，以穩健我國小水力發電的應用。