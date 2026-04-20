鉅亨網新聞中心 2026-04-20 15:30

劉強東下大棋！京東插旗200家機器人品牌 劍指2026百億產值。(圖:shutterstock)

透過與超過 200 家機器人品牌的戰略合作，京東展現了其深耕具身智慧領域的強大野心，目標在 2026 年實現人民幣百億元的銷售規模。

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這項佈局不僅止於銷售商品，更涵蓋了數據採集、AI 大腦輸出以及全國性的售後維修網絡，意味著京東正從電商平台轉型為機器人產業的「水電煤」基礎供應商。

京東此次動作的核心在於構建全方位的產業生態體系。目前，京東已建造全球最大的具身數據採集中心，預計兩年內累積超過 1000 萬小時的優質數據。

同時，透過旗下的 JoyAI 大模型，京東將向機器人廠商開放 JoyInside 具身智慧互動能力，賦予機器人更聰明的運作大腦。

在售後服務方面，京東推出的「機器人救護車」服務已在北京率先落地，提供包含人形與四足機器人的到府維修與保養，並樹立了「1 分鐘回應、2 小時上門、當日修好」的極致售後標準，計劃在未來三年內覆蓋全國 50 多個核心城市，並招募萬名專業維修人才。

這盤長達 10 年的棋局，源自於劉強東對物流自動化的深刻理解。自 2015 年起，京東便開始在無人倉與無人配送領域進行技術累積，目前無人卡車與配送車的測試里程已達數百萬公里。

對劉強東而言，機器人的意義在於「替人工作」，將人類從繁重、重複且危險的勞動中解放出來。未來 5 年，京東物流預計將採購高達 300 萬台機器人、100 萬台無人車及 10 萬架無人機。