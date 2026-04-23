鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-23 10:03

AI 應用推陳出新，科技巨頭軍備競賽仍未止歇，算力供給跟不上需求，電力短缺也成為關鍵瓶頸，誰能掌握算力與電力，就有機會在 AI 賽道上領先。中國信託投信推出中信美國數據中心及電力 ETF(009819-TW)，今 (23) 日正式掛牌，聚焦算力與電力兩大「AI 新基建」投資主題，市價以 10.45 元開盤後，一度衝上 12.99 元，漲幅高達 30%，驚豔市場，截至上午 10 時，成交量已突破 6.3 萬張。中國信託投信提醒，次級市場交易熱絡，溢價偏高，投資人於進場前應謹慎評估，留意合理之折溢價。

輝達執行長黃仁勳日前提出 AI 產業五層架構論，談及現階段五層架構中最關鍵的兩層是能源與資料中心，由於每一次運算本質都是即時耗電，能源供應已成為 AI 產業擴張的最大限制。若缺乏能源、晶片及基礎建設，後續模型、應用均將難以落實。

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近期，臉書 (Facebook) 推出全新 AI 模型 Muse Spark，被視為能與 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Gemini 競爭，加上日前爆紅、由 Anthropic 推出的 Claude Code，這些新模型與技術都使得 AI 應用逐漸普及，但也大幅提高算力消耗與運算需求。

而從長期趨勢來看，資料中心建設支出於近年顯著成長，並逐步超越傳統辦公室建設規模；另一方面，發電相關支出亦呈現同步上升趨勢。根據國際能源總署 (IEA) 報告，一座專為 AI 打造的超大規模（Hyperscale）資料中心，其容量可達 100MW 甚至更高，每年的耗電量超過 10 萬戶家庭的用電總和。

中國信託投信指出，為因應 AI 驅動下用電需求快速成長與電網建置時程問題，川普政府強勢推行「電力自給 (BYOG, Bring Your Own Generation)」政策，要求大型 CSP 業者必須具備獨立的能源供應能力，並自行負擔相關電網升級成本。因此在新一輪 AI 競賽中，誰能解決電力缺口的速度與穩定度，誰就有定價權。

009819 經理人陳雯卿表示，AI 投資重心正由上半場的晶片，轉向下半場的基礎建設。預估未來五年全球 AI 基建的投資需求將高達 5 至 7 兆美元，而散戶對美股電力與數據中心企業的參與度仍低，是市場中極具補漲潛力的「隱形寶藏」。她指出，AI 多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。

根據摩根大通 (JP Morgan) 預測，未來 5 年雲端服務商須花費 5.3 兆美元，才得支應 AI 基礎建設投資。以目前 AI 巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來 5 年需有各方資金投入。這凸顯出數據中心、能源等 AI 新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。因此，009819 納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉 AI 運行的每一環節。

中國信託投信表示， 009819 精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋博通，還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦 (GE Vernova)、星座能源，以及全球最大再生能源供應商新紀元能源 (NextEra Energy) 等，這些都是支撐 AI 未來發展的關鍵基礎建設新星公司。

以奇異維諾瓦為例，其業務布局相當貼近未來能源趨勢，涵蓋三大題材：一是天然氣發電，提供燃氣輪機等設備，協助數據中心在電網尚未完全到位的過渡期，先行確保供電；二是電網更新，參與電網升級與相關設備需求，直接受惠 AI 帶動的電力基建擴張；三是小型模組化核反應爐 (SMR) 等新一代核能技術布局，為長期能源結構轉型預作準備，是電力基建中相當具潛力的關鍵企業。