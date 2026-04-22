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台股

〈焦點股〉聯發科連飆漲停助台股登38000點 高含「發」量ETF跟著飛

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股加權指數今 (22) 日在聯發科領軍大漲下，盤中續創歷史新高，更首度達陣 38000 點大關，帶動台股原型 ETF 表現續強。其中，含「發」量達 15.88% 的富邦旗艦 50(009802-TW) 盤中漲逾 2%，含「發」量 11.32% 的群益半導體收益 (00927-TW) 漲逾 3%，另外，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 等，含「發」量約在 10% 上下，漲幅也介於 1% 至 1.5% 之間。

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〈焦點股〉聯發科連飆漲停助台股登38000點 高含「發」量ETF跟著飛。(鉅亨網資料照)

中國信託投信指出，聯發科連續 2 天亮燈漲停，達 2295 元，創下歷史新高，帶動 IC 設計、ASIC 及相關供應鏈人氣續旺。當行情由權值股加速推動、甚至出現漲停時，被動 ETF 因持股與權重配置更貼近指數，更容易完整反映權值股對淨值的貢獻，單日表現不一定會輸給主動式台股 ETF。


00891 經理人張圭慧表示，00891 前十大成分股包括台積電、聯發科、日月光投控、健策、信驊、旺矽、聯電、創意、力旺、穎崴等，涵蓋晶圓代工、IC 設計、封測與測試介面等關鍵環節。今日受聯發科、台積電等權值股的帶動，也讓這類半導體核心配置更能反映指數上攻。

面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股 ETF 分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若 AI 算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

 


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聯發科台股ETF半導體

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集中市場加權指數37908.48+0.81%
富邦旗艦5015.27+2.14%
群益半導體收益29.09+3.12%
台新臺灣IC設計29.63+2.00%
野村臺灣新科技5047.51+1.04%
中信關鍵半導體29.98+1.01%

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