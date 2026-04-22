鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 10:35

台股近期氣勢如虹、連創新高，沉寂已久的高股息 ETF 族群終於迎來「大復活」行情。根據最新統計，在科技股領漲帶動下，部分高股息 ETF 績效顯著回升，其中，復華台灣科技優息 (00929-TW) 以超過 24% 的含息報酬率勇奪第一，驚豔全場，投資人直呼「這根本是披著月配息外皮的科技成長股」。

觀察今年以來台股高股息 ETF 表現，共有 4 檔產品的還原息報酬率站上 20% 大關，00929 以 24.38% 的報酬率位居榜首，兆豐電子高息等權 (00943-TW) 以 24.24% 緊隨其後，群益科技高息成長 (00946-TW) 與野村趨勢動能高息 (00944-TW) 也分別繳出 23.35% 與 21.07% 的亮眼成績。

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專家指出，高股息 ETF 前四強清一色具備「科技」或「強勢動能」因子，尤其是擁有 44 萬名受益人的 00929，在維持月月配的同時，又受惠於半導體與電子零組件族群的噴發，其資本利得表現甚至優於不少純市值型 ETF，徹底打破了高股息 ETF「漲不動」的刻板印象。

00929 之所以轉骨，主要歸功於去年底針對其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」進行了關鍵性的規則大改造，成分股從 40 檔增至 50 檔、改為一年兩次換股，不再只是追求高現金殖利率，台積電、聯發科等優質電子權值股更有機會納入，兼顧股價增長潛力與股息，同時擴大選股池，新增生技醫療、數位雲端、綠能環保三大新興產業。

儘管台股多頭氣盛，但高股息 ETF 市場仍呈現「幾家歡樂幾家愁」的局面，根據統計，仍有 6 檔 ETF 今年以來的還原息報酬率低於 10%，與績優 ETF 逐漸拉開差距。

專家分析，資本市場重心逐漸偏移，AI 與半導體的吸金效應相當驚人，在資金排擠下，金融與傳產配息標的表現相對疲軟，若是高股息 ETF 過於偏重傳產金融，績效恐難以跟上大盤節奏，且一旦除息，在沒有強大成長動能支撐下，往往需要很長時間才能填息。

理財達人建議，投資人在挑選高股息 ETF 時，不應只盯著「配息率」，從今年的數據可發現，具備科技選股邏輯的 ETF 在多頭行情中更具爆發力。隨著台股站穩高點，投資人應重新檢視手中持股，如果追求的是資產增值與現金流並重，不妨挑選兼具科技成長動能的標的，顯然更具優勢。