鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 18:15

台股今年以來表現世界強，截至 4/21 累計漲幅突破 3 成，台股基金平均繳交出近 6 成的亮眼績效，最強一檔元大新主流基金更以近 100% 績效一枝獨秀，強壓熱度竄升主動統一台股增長 (00981A-TW)，稱霸台股基金。

統計今年以來至 4/21 台股基金表現，短短不到 4 個月期間，前五名皆繳交出 8 成以上亮眼績效，元大新主流基金以 98% 居冠，其次為元大卓越基金、元大 2001 基金、元大經貿基金、野村台灣運籌基金皆有 83% 以上表現。

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相較近期熱度極高的台股主動式 ETF，同期間平均績效 41.4% 外，績效最強的主動群益科技創新 (00992A-TW) 僅 62%，而近期成交量大、熱度極高的 00981A 59.2% 次之。

法人分析，主動式 ETF 且每日公布持股易被各界追蹤，且規模漸增下，進出中小型股的難度增加，持股會更偏向權值股布局，包括 00981A、00992A 第一大持股皆是台積電 (2330-TW)；而主動基金領先者規模適中，且無須每日公布持股，更有利靈活操作追求績效。

元大新主流基金研究團隊表示，過去很長一段時間台股與蘋果供應鏈畫上等號，但這波 AI 趨勢創造了全新的產業動能。基於企業獲利高成長支持評價面帶動評價面向上的格局，上市櫃半導體、電子零組件多頭題材充沛，推動台股進入成長主升段，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會。