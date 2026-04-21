鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 11:57

台股今 (21) 日強漲逾 700 點，最高衝上 37757.68 點，續創歷史新高，台股市值已躋身全球第六大，千金股交易熱度攀升，成為主動式台股 ETF 的標配，CMoney 資料顯示，14 檔主動式台股 ETF 全數都有配置千金股，其中，8 檔持有市值前十大千金股的占比達整體投資組合的三分之一以上，同時也反應在近期亮眼的操作成績上。

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進一步觀察 8 檔持有市值前十大千金股占比最高的主動式台股 ETF，今年以來表現領先前三名分別為主動統一台股增長 (00981A-TW) 漲 56.79%、主動第一金台股優 (00994A-TW) 漲 55.60%，及主動中信台灣卓越 (00995A-TW) 漲 48.10% 等；而持有千金股占比最高的前三名則為主動復華未來 50(00991A-TW) 持有 54.94%、主動野村台灣 50(00985A-TW) 持有 45.97%、及主動第一金台股優 (00994A-TW) 持有 45.32% 等。

主動第一金台股優 ETF 經理人張正中指出，今、明年台股整體企業獲利持續獲得上修，其中尤以 AI 相關族群在營收與第一季的財報及未來展望表現最佳，今年獲利達 30% 以上，AI 供應鏈族群的表現幾乎全數優於市場預期。張正中進一步說明，半導體龍頭台積電公布營收及展望優於市場預期，更為整體 AI 產業鏈打下強心針。

陳朝政指出，人工智慧需求持續暢旺，特別是 AI 伺服器及零組件族群表現強勢，目前首要焦點應放在 AI 相關科技產業及其供應鏈，看好以 AI 伺服器、先進製程及散熱、網通 PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非 AI 產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。

法人表示，主動式台股 ETF 在操作策略上的彈性度高，經理人更能將整體資產配置鎖強勢產業、強勢個股，以現階段而言，市場高度追逐的焦點可能在千金股的競爭動能，更是這波主動式台股 ETF 能表現較大盤強勢的主因，散戶投資人如果希望參與高價千金股行情，不妨挑選績優且市價親民的主動式台股 ETF，作為同享台股千金股成長動能的替代工具。