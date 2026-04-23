鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股三大指數周四（23 日）集體開高。早盤兩市震盪下行，跌幅擴大。午後略有回暖，但個股依舊呈現大面積下跌態勢。
上證綜指周四收盤跌 0.32%，報 4,093.25 點；深證成指跌 0.88%，報 15,043.45 點；創業板指跌 0.87%，報 3,720.25 點。
兩市成交額為人民幣 2.8045 兆元，較前一交易日增加 2,447 億元。
財信證券認為，往後看，中東局勢方面，美國總統川普表示，美方決定延長停火期限，停火將持續至伊朗提交方案並完成談判為止，目前美伊局勢進入相對穩定期，短期對全球權益市場影響程度減弱，A 股也將以自身運行節奏為主。
財信證券說，4 月底前大盤可能仍會呈現以業績為主的結構性行情，不過根據過往經驗，隨著財報發布截止日臨近，業績不如預期的風險可能會更大。在此期間，資金對待近期漲幅較大但業績存在不確定性的企業會更加謹慎，或青睞於抱團已發布業績向好財報且估值合理的公司。
因此，短期內臨近財報公布截止日，加上指數層面已累積一定漲幅，大盤整體可能偏向震盪，重點關注業績確定性較好的類股以及個股。
東吳證券認為，在大科技品種持續活躍的背景下，市場其他類股受到一定擠出效應，其他市場類股並未出現較為明顯的趨勢性行情，整體賺錢效應並未隨著指數回升而出現同步回升。
東吳證券說，目前指數持續上行，多頭趨勢較為完好，市場對前期中東風險的刺激已經逐漸脫敏，全球金融市場均出現回升。
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