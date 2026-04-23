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財信證券說，4 月底前大盤可能仍會呈現以業績為主的結構性行情，不過根據過往經驗，隨著財報發布截止日臨近，業績不如預期的風險可能會更大。在此期間，資金對待近期漲幅較大但業績存在不確定性的企業會更加謹慎，或青睞於抱團已發布業績向好財報且估值合理的公司。