〈陸股盤後〉午後全線轉跌 三大指數跌超過2%

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財信證券認為，指數層面在當前位置有較好承接力道，短期下探空間可能相對有限，但能否重新回到上行區間，仍需要後市積極表現予以確認，在大盤出現明顯上攻信號前，仍以震盪行情對待。

因此，短期內，還是以參與熱點主線方向的輪動為主。中期來看，市場存在健康調整的可能性，財信證券建議投資人合理控制倉位，靜待市場指數回穩，以及下一輪做多窗口期到來。