〈陸股盤後〉午後全線轉跌 三大指數跌超過2%
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大指數 21 日（周四）集體開高。早盤兩市衝高回落，深成指和創指一度漲超過 2%。午前漲幅進一步收窄，滬指則一度轉跌。午後呈現單邊下行走勢，三大指數全線轉跌。
上證綜指 21 日收盤跌 2.04%，報 4,077.28 點；深證成指跌 2.07%，報 15,247.27 點；創業板指跌 2.35%，報 3,829.78 點。
兩市成交額為人民幣 3.4815 兆元，較前一交易日增加 5,278 億元。
財信證券認為，指數層面在當前位置有較好承接力道，短期下探空間可能相對有限，但能否重新回到上行區間，仍需要後市積極表現予以確認，在大盤出現明顯上攻信號前，仍以震盪行情對待。
因此，短期內，還是以參與熱點主線方向的輪動為主。中期來看，市場存在健康調整的可能性，財信證券建議投資人合理控制倉位，靜待市場指數回穩，以及下一輪做多窗口期到來。
華龍證券認為，A 股市場保持分化格局，在外圍市場整體偏弱的背景下，科創 50 指數漲超過 3%，資金持續聚焦國產晶片產業鏈，半導體方向賺錢效應較為突出。
東吳證券認為，目前市場調整中，指數層面新高良性調整後，近三個交易日出現了一定程度反彈，投資人需著重關注趨勢延續情況。
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