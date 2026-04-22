〈陸港盤後〉川普宣布美伊延長停火期限 滬指重回4,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-22 16:30

中國 A 股三大指數周三（22 日）收盤同步走高，滬指重回 4,100 點，創業板指創歷史新高，美國總統川普周二宣布延長美伊停火，理由是德黑蘭當局內部「嚴重分裂」，導致談判進程缺乏統一立場。

川普宣布美伊延長停火期限，滬指重回4,100點。（圖：Shutterstock）

上證綜指周三收盤漲 0.52%，報 4,106.26 點；深證成指漲 1.3%，報 15,177.29 點；創業板指漲 1.73%，報 3,752.76 點。

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香港恆生指數周三收盤跌 1.22%，報 26,163.24 點；恆生科技指數跌 1.93%，報 4,963.94 點。

川普曾指出，停火措施預計於周三到期，但在最新聲明中改變立場，決定延長停火期限。

川普表示：「鑑於伊朗政府內部嚴重分裂（這並不令人意外），並應巴基斯坦陸軍元帥阿西姆 · 穆尼爾與巴基斯坦總理謝里夫的請求，我方被請求暫停對伊朗的軍事行動，直至其領導人和代表能夠拿出一個統一提案。」

川普寫道：「因此，我已指示美軍持續執行封鎖行動，並在各方面保持備戰狀態，同時將停火期限延長至其提交提案並完成討論為止。」

伊朗外交部長阿拉奇周二稍早表示，美國在荷姆茲海峽的海上封鎖屬於「戰爭行徑」，也是「違反停火協議」，並強調華府必須先解除封鎖，談判才會恢復。

歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯警告，若荷姆茲海峽的航行自由無法恢復，將對歐洲與全球帶來災難性後果。