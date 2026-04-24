鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-24 16:30

中國 A 股三大指數周五 (24 日) 集體開低，午後跌幅收斂，但終場仍連續第 2 個交易日收黑，但除創業板指外，滬深兩市連三周收紅。

上證指數 (SSEC) 周五收盤跌 0.33% 至 4079.9 點，深證成指 (SZI) 跌 0.69% 至 14940.3 點，創業板指跌 1.41% 至 3667.79 點，滬深北三市成交額人民幣 2.66 兆元，較前一交易日下跌 1655 億元。

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盤面上，6G、商業航太、太空太陽能、CPO、算電協同、深海科技概念股跌幅靠前，廣和通、新易盛、東軟載波等跌超 10%；傳媒族群表現不佳，完美世界跌停，華誼兄弟、博納影業、藍色游標等跌超 6%；國防軍工跌幅靠前，雷電微力跌超 10%，天秦裝備、新余國科、光威復材、航太南湖、理工導航、航太環宇等跌超 6%。

上漲族群方面，鋰電池、產業鏈走強，永興材料、盛新鋰能、融捷股份等多股漲停；半導體晶片股拉升，富瀚微、深圳華強等漲停，華虹公司漲超 10%；化工與能源金屬前，盛新锂能、西藏珠峰等漲停或漲超 10%、星華新材、怡達股份、 江蘇博雲、天禾股份、佛塑科技等近 10 股漲停或漲超 10%。

消息面上，中國人民銀行周五在公開市場進行 50 億元人民幣 (下同) 七天期逆回購操作，操作利率持平於 1.4%。今日 5 億元逆回購到期，單日淨投 45 億元。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2031 檔上漲，3347 檔下跌，平盤檔 122 家，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 84 檔股票漲幅在 9% 以上，59 檔股票跌幅在 9% 以上。

中銀證券表示，A 股逐步消化地緣衝擊，關注名義價格修復及聯準會 (Fed) 貨幣政策。儘管美伊二次談判仍處於僵持階段，但 A 股對這類海外地緣風險的敏感度明顯下降，呈逐步脫敏的特徵，背後有兩層含義：地緣衝突的邊際影響在遞減，市場不再因每一次談判波折而劇烈反應；二是定價的主導權正從避險情緒切換至通膨路徑與政策應對。對 A 股而言，隨著地緣風險從突發衝擊轉為常態化背景，A 股定價重心將更多錨定國內名義價格的修復、Fed 貨幣政策路徑的修正及因此引發的全球流動性再定價。

中原證券認為，當前市場主要壓力仍來自海外，中東衝突未來仍有反覆的可能，但市場已逐步脫敏，後續市場將逐步回歸自身基本面定價邏輯。若美國通膨持續超過預期，Fed 可能延後降息，甚至重新升息，對全球流動性及風險偏好形成壓制，建議密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

財信證券指出，總體來看，A 股三大指數仍位於 5 日線之上，短期震蕩上行結構暫未被破壞; 另一方面，週五走勢也反映出資金對待近期漲幅較大，但可能透支業績的企業會更加謹慎，特別是隨著財報發佈截止日臨近，業績不及預期的風險可能會更大，資金可能青睞於抱團已發佈業績向好財報，且估值合理的類股以及公司。因此，短期內鑑於當前市場交投活躍度向好，大盤具備一定承接能力，指數層面調整空間相對有限，但在 4 月底前個股表現分化程度有望加大，重點關注業績確定性較好的族群及個股。中長期看，本輪 A 股行情基礎依舊牢固，對市場長期向好的趨勢仍抱有信心，4 月底後隨著業績壓制因素消退、川普有望訪華，觀察屆時市場是否走出新一輪趨勢行情。