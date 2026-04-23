鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-23 10:22

手機已成為人們生活中密不可分的一部分：查地圖、購物付款、刷短影音…… 一旦忘帶手機，人們就會心神不寧。在美國，為戒掉手機癮，一些年輕人主動遠離智慧手機，去聆聽大自然的鳥叫蟲鳴。

一個月不用智慧手機，美國年輕人嘗試「數位排毒」。（圖：Shutterstock）

據《法新社》周三（22 日）報導，今年 3 月，美國首都華盛頓一群年輕人參加了為期一個月的「數位排毒」。這場活動由一家新創公司發起。參加者繳納 100 美元費用後，可以臨時得到一部只有通話、發簡訊、叫車等基礎功能的手機。

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活動組織者之一喬希 · 莫林說，僅僅遠離手機還不夠，提供一個更有吸引力的替代方案至關重要。「為了真正破除手機依賴，必須為人們提供一種充實、有共同參與感的社交生活。」

組織方每周舉辦分享會，讓參與者分享「數位排毒」的感悟。

29 歲地鐵數據分析員傑伊 · 韋斯特參與了這場活動。他說，活動期間經常下意識地伸手到衣服口袋裡掏手機，結果發現什麼都沒有。最終他發現，這是一種「解放」，「有時候我會感到無聊，但這沒什麼大不了」。

25 歲房地產行業從業者博比 · 盧米斯參加活動前手機不離手，追劇也要刷手機。但他參與「排毒」後，喜歡散步時傾聽鳥兒悅耳鳴叫，每天面對螢幕的時間也大幅縮短了。

23 歲肯德爾 · 施羅赫在一家數位隱私監督機構工作，今年 1 月參加了「數位排毒」。如今，她在家附近活動時不必再藉助導航，刪除了社交軟體，還成立了「數位排毒」互助小組。

長期以來，科學家一直警告，手機成癮與注意力持續時間縮短、睡眠問題、焦慮等症狀有關。越來越多美國年輕人開始意識到這一問題。輿觀調查公司去年一項調查顯示，18 歲至 29 歲人群中，超過三分之二希望減少看螢幕的時間。