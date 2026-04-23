鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-23 16:00

外媒報導指出，近年來，越來越多歐美 Z 世代創作者在平台上宣稱自己處於「中國時代」，而昔日美式文化風靡全球的「美國世紀」正逐漸成為過去。

《紐約時報》報導，「美國世紀」一詞由《財富》雜誌創辦人路思義 (Henry Robinson Luce) 提出，但在當今的數位網路空間，一股名為「極致中國化」(Chinamaxxing)的文化逆襲正在 TikTok 上演。

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越來越多歐美 Z 世代不再盲目追逐好萊塢，反而沉迷於喝熱水、吃火鍋、穿室內拖鞋，並對中國都市的高效與活力感到驚嘆。這股被稱為「成為中國人」的潮流，正透過短視頻重新繪製全球文化地圖。

從泡著水果的養生熱水、刮痧晨練，到乾淨整潔的地鐵站與飛馳而過的高鐵；從深圳的無人機天幕表演，到兩美元就能解決的一碗湯麵，這些經過精心剪輯的畫面，讓習慣於破舊基礎設施的美國年輕人產生強烈的落差感。

活躍於矽谷與亞洲的獨立科技作家王菁 (Afra Wang) 一針見血地說道：「當你能刷到中國基建的視頻，卻連高鐵都建不起來時，未來理所當然開始變成中國的模樣。」

這股風潮的起源可追溯至 2025 年初。當時，美國頂流主播「甲亢哥」的中國行直播展示真實的科技活力，隨後華裔博主朱溪瑞發布的「如何成為中國人」幽默教程引爆全網。

緊接著，受美國 TikTok 禁令威脅影響，大量用戶湧入小紅書，促成兩國民眾前所未有的直接接觸。

學者袁少宇分析，這一趨勢沿著兩條路徑運行：一是透過展示美國社會的功能失調 (如破舊列車、高昂醫療費) 來削弱其敘事權威；二是讓中國的便捷生活顯得極具吸引力，這並非刻意的政治宣傳，而是年輕人對比學貸、房租與破敗街景後的自發選擇。

正如「美國世紀」源於世界對其生活方式的渴望，「中國時代」的雛形同樣建立在這種自下而上的羨慕之上。