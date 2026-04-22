鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 07:30

《CNBC》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (22 日) 表示，許多位於波斯灣 (Persian Gulf) 的美國盟友，因伊朗戰爭引發的經濟動盪，已要求建立金融後盾。

貝森特指出，「許多」石油資源豐富的盟友已提出貨幣互換 (Currency Swap) 需求。此說法比白宮周二向 CNBC 的說法更進一步，當時一名官員表示，美國尚未收到阿拉伯聯合大公國正式提出設立貨幣互換機制的請求，但雙方確實有相關討論。

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貨幣互換機制可為阿聯或其他波斯灣國家提供美元流動性，但在當前背景下也伴隨政治風險，因美國消費者正承受戰爭帶來的食品、汽油及日常開支上漲壓力。

貝森特表示，「我們許多波灣盟友已要求設立貨幣互換機制。無論是由聯準會 (Fed) 或財政部提供，其目的都是維持美元融資市場的秩序，並防止美國資產出現無序拋售。」

他指出，「貨幣互換不僅有利於阿聯，也有利於美國，正如我所說，還有其他多個國家，包括一些亞洲盟友也提出了相關需求。」但未具體說明是哪些國家。

包括阿聯在內的波斯灣國家，因與伊朗的衝突受到嚴重衝擊。德黑蘭對地區內美國盟友發射飛彈，損壞經濟基礎設施。此外，伊朗關閉荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，也阻斷了對波灣國家至關重要的石油收入。

貨幣互換機制也可能有助於確保美元在全球石油交易中的主導地位持續穩固。

美國總統川普周二在 CNBC 節目中表示，如果可行，他願意協助阿聯。

川普談到，「如果我能幫忙，我會的。」

任職參議院財政委員會與外交關係委員會的共和黨參議員 Steve Daines，周二接受 CNBC 訪問時，也對與阿聯建立貨幣互換機制表示支持。「我認為他 (貝森特) 正朝這個方向推進，我支持他這麼做。」

然而，民主黨人可能會利用此議題進行政治攻防，特別是涉及中東富裕國家。阿拉伯聯合大公國是全球人均收入最高國家之一。

民主黨參議員 Chris Van Hollen 在聽證會上質詢貝森特時，強調此舉發生在美國國內經濟壓力加劇之際。

他表示，「與伊朗的戰爭已讓我們付出沉重代價。除了人命損失外，每天還要耗費超過 10 億美元的納稅人資金，同時油價與整體物價上升。而現在我們得知，阿聯要求透過匯率穩定基金 (ESF) 提供貨幣互換。」