鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 09:20

在 GitLab 方面，美銀將目標價由 58 美元大幅下修至 27 美元，主要因其營收成長放緩、來自 AI 原生新創企業的競爭加劇，以及執行層面挑戰增加。報告指出，儘管 GitLab 在 AI 驅動的軟體開發領域仍具策略定位，但預估需 9 至 12 個月時間，才可能出現明顯成長再加速，在此之前風險與報酬比相對有限。

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整體產業方面，美銀預期基礎軟體公司短期財報仍將表現穩健，受惠於核心產品需求穩定以及 AI 應用持續擴展。然而，由於多數企業估值仍處於高檔水準，僅達「良好」表現已難以滿足投資人期待，市場轉而要求企業展現更快的營收增長與更佳的獲利能力，以支撐當前估值。

相較之下，美銀看好 Twilio 在 AI 浪潮中的發展潛力，將其目標價上調至 190 美元，隱含約 30% 的上行空間。分析師認為，Twilio 在語音與訊息通訊基礎設施領域具備領先優勢，未來可望成為 AI 驅動應用的重要支柱。

報告指出，Twilio 擁有穩固的合作夥伴關係、全球電信整合能力，以及持續擴展的 AI 技術布局，將受惠於語音 AI 應用需求快速成長。此外，公司毛利成長改善與自由現金流利潤率擴張，亦為其長期看多觀點提供支撐。

美銀進一步強調，相較部分易受 AI 顛覆的新創企業，Twilio 憑藉既有基礎設施規模與市場滲透率，具備較高防禦能力，可在 AI 競爭環境中維持相對穩定的市場地位。