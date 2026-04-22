鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 22:36

為加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立的金融科技產業聯盟今 (22) 日舉辦「金融大語言模型 (FinLLM)」專案啟動記者會，國內 16 家指標性金融機構及台灣金融研訓院、資訊工業策進會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同參與，打造「在地化最懂台灣金融」的大語言模型。

隨著生成式 AI 浪潮席捲全球，通用大語言模型在處理專業金融領域時，常面臨不夠在地化、且難以對接國內金融業務知識與規範等痛點。為此，聯盟交由中信金控擔任專案召集人，發起金融大語言模型專案，目前已列入國家級 AI 新十大建設的行動方案之一，亦基於數發部的主權 AI 語料庫，同時攜手金融研訓院、資策會、政大金融科技研究中心與亞太智能機器等合作夥伴，打通合法資料授權、模型訓練與評測、商業模式與維運機制等各個環節，以打造兼具在地化與專業度的金融 AI 基礎建設，提升台灣金融業整體科技競爭力。

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本次專案的亮點包括，推動金融業從「各自研發」轉向「集體協作」的新模式。聯盟指出，透過 16 家金融機構的群體力量，加上實務場景的深度整合，不僅能大幅降低單一機構發展大語言模型的技術與資源門檻，更能藉此建立具備一致性資訊安全與作業標準的應用典範。其次則是透過合法授權資料，增強模型可解釋性，透過聯盟銀行共同進行審議，建立標準化評測基準，以形成對台灣金融知識判斷能力的共通標準，達成監管要求。