鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-02 05:45

在蘋果財報優於預期帶動下，科技股續強，美股週五 (1 日) 延續強勢表現，標普 500 與那斯達克同步刷新歷史收盤高點，標普連續第五週收高，寫下自 2024 年以來最長週線上漲紀錄。油價則因中東局勢出現進展而回落。

美國總統川普在 5 月 1 日法律期限屆滿之際，正式致函國會，宣稱對伊朗的敵對行動已經終止，即使美軍仍持續部署於中東地區，並維持對伊朗的軍事壓力。

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川普透露，伊朗確實有意達成協議，但他並不滿意伊朗目前的新提案。

川普同日還宣布，鑒於歐盟未遵守先前達成的貿易協議，下週將對來自歐洲聯盟 (EU) 的汽車和卡車提高關稅至 25%。

華爾街逐漸消化戰事帶來的潛在衝擊，企業獲利表現成為市場上行的關鍵動能。統計顯示，約 81% 的標普 500 成分股企業第一季財報優於預期，推動美股上月繳出自 2020 年以來最佳單月表現。

美股週五 (1 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 152.87 點，或 0.31%，報 49,499.27 點。

那斯達克指數上漲 222.13 點，或 0.89%，報 25,114.44 點。

S&P 500 指數上漲 21.11 點，或 0.29%，報 7,230.12 點。

費城半導體指數上漲 91.64 點，或 0.87%，報 10,595.34 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 207.07 點，或 1.28%，報 16,423.02 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 下跌 0.52%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.24%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.23%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.21%。

台股 ADR 表現分歧。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.57%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.44%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 勁揚逾 3%，成為推升大盤的主要動能。該公司公布第二財季財報，獲利與營收雙雙優於市場預期，且本季營收展望亦優於預估，成功抵銷 iPhone 營收連續三個季度中第二次低於市場預期的影響。

川普對美國精神航空 (Spirit Aviation) 的紓困案持審慎態度，僅稱在符合美國利益下才會推進，該股 (FLYYQ-US) 崩跌超 25% 至每股 1.04 美元。

埃克森美孚 (ExxonMobil) (XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 週五各下滑逾 1%。兩家能源巨頭公布第一季財報，每股純益雖優於預期，但年減幅分別達 45% 與 36%。受匯率避險時間錯配與戰事干擾運輸影響，兩家公司合計認列約 70 億美元損失，拖累整體獲利表現。

經濟數據

美國供應管理協會 (ISM) 4 月製造業指數為 52.7，與 3 月持平，FactSet 調查的經濟學家先前預期該指數為 53.2，因此實際數值略低於預期。

華爾街分析

綜觀本週，標普累計漲幅達 0.9%，那指表現強勁 1.1%，道瓊週線則升 0.5%。

分析師稱，本週從美國國內生產毛額 (GDP)、失業救濟申請人數，以及週五公布的 ISM 製造業調查等一系列穩健的經濟數據，都支撐華爾街對未來幾季的樂觀盈利預測，而迄今為止已公布財報的公司也進一步強化這一預測。

The Sevens Report 分析師 Tom Essaye 指出，若停火協議順利落地，將對市場帶來正面效應；反之，一旦衝突再度升溫，市場恐面臨明顯壓力。

Mercer Advisors 投資組合管理副總裁 David Krakauer 認為，長期來看，股市積極走勢仍可延續，儘管他期待伊朗戰爭能在短期內結束，並促使荷姆茲海峽重新開放，但他認為，即使衝突持續，美國與海外的獲利成長潛力仍將為股市提供動能。

他表示：「在股市強勁走升之後，市場可能隨時因新消息或情緒轉弱，導致小幅回檔，但整體策略來看，我們仍然看多美股。」

Krakauer 補充指出，在科技領域中將出現贏家與輸家，因為並非所有人工智慧資本支出都會帶來回報。他表示：「我們認為生產力提升的故事仍然完好無缺。」

Mercer Advisors 投資組合管理副總裁 David Krakauer 點評，股市長期動能仍然穩固，儘管短線可能因消息面或情緒變化出現回檔，但整體策略仍維持看多。他認為，即使中東衝突未完全結束，美國與全球企業的獲利成長潛力仍將持續提供市場支撐。

針對科技產業，Krakauer 認為，人工智慧投資將出現分化，並非所有資本支出都能轉化為回報，但整體生產力提升的趨勢仍未改變。