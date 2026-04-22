鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-22 16:09

安控廠奇偶 (3356-TW) 將於 4 月 22 日至 24 日在台北南港展覽館一館，展出最新 AI 雲端移動式安防解決方案。今年奇偶於 Secutech 安控展的亮點，在於以 AI 持續監控生產與安全狀態，取代傳統人工監看；透過雲端技術整合設備與影像數據；並結合行動裝置，即時預警異常事件、快速應變，確保安全不中斷。

奇偶科技今年在監控軟體架構的產品開發上，主要包含中央監控站、影像管理系統軟體、中控管理軟體，以及行動裝置端軟體等多項更新版本。同時，憑藉多年人工智慧軟體開發經驗，今年亦將推出第一代 AI 大語言模型伺服器：GV-AI AGX Server V1.0。

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為協助中小企業建置更具成本效益的雲端監控方案，奇偶科技持續攜手 SI 系統整合商，將雲端監控架構技術落地。以奇偶的平台與軟體為核心，發展 AI 雲端應用，並進一步延伸至新型保全中控服務，再由長期合作的系統整合商夥伴擔任第一線推廣與導入角色，協助客戶落實營運價值，帶來更完整的 AI 雲端監控體驗。