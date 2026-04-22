鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-22 14:02

全球 ETF 市場正迎來資金結構的大洗牌，主動式管理工具憑藉靈活調控優勢，正式躍升為市場主流，以美股為例，近五年美國主動式 ETF 規模成長接近 8 倍。台灣市場主動式 ETF 亦穩健成長，如聯博首檔主動式債券 ETF 00984D 受益人數成長近近 3 成，5 月 4 日為首次除息日，首次配息每單位將配發 0.085 元，4 月 30 日為最後買進日。

聯博投信表示，根據最新數據顯示，過去 5 年美國主動式 ETF 規模呈現爆發式成長，資金淨流入由 2020 年的 590 億美元，一路飆升至 2025 年的逾 4500 億美元，累計成長幅度接近 8 倍。截至 2026 年第一季，主動式 ETF 的淨流入占比已由 12% 顯著提升至 40%，反映出在市場波動加劇的環境下，投資人對主動管理的需求正強勁增長。

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這股浪潮也席捲台灣市場。觀察 4 月 6 日至 4 月 17 日這兩週，台灣整體 ETF 市場雖出現近 300 億元新台幣的資金淨流出，但主動式 ETF 卻展現極強韌性，逆勢吸金達 230 億元新台幣。

聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕指出，主動式 ETF 不受指數成分限制，能依據基本面與市況即時調整組合。以債券型工具為例，經理人可主動控管存續期以降低利率風險，並精準剔除財務體質不佳或槓桿過高的發行人，在震盪市中更能提升投資效率並保留具價值的標的。

作為台灣最大的主動非投資等級債券基金公司，聯博投信旗下首檔主動式債券 ETF 00984D 聯博優選全球非投資等級債券主動式 ETF 自今年 2 月掛牌以來，便因兼具收益與防禦特性受到青睞，受益人數成長達 28%。該基金聚焦全球非投等債，以違約率較低的 BB 與 B 等級債券為核心，持債涵蓋汽車經銷、獨立能源及運輸服務等利差具吸引力的產業，並配置金融與醫療保健產業以平衡風險。

00984D 已正式公告首次配息資訊，每受益權單位預計配發 0.085 元。根據時程安排，5 月 4 日為除息日，配息發放日則訂於 5 月 26 日。對於追求穩定收益的投資人而言，4 月 30 日為本次配息前的最後買進日，投資人需把握最後上車機會。以 4 月 21 日淨值 10.08 元計算，其配息水準在債券市場中相當具競爭力。

面對近期股市高檔震盪、地緣政治風險與通膨預期反覆，聯博投信建議，投資組合應避免過度集中於單一資產。目前非投資等級債券最低殖利率約 6.8%，遠高於投資等級債與美公債，能為資產提供下檔支撐。在經濟成長動能放緩、部分企業違約壓力上升的背景下，透過主動式管理與基本面深度研究，更能為投資人的資產品質把關。從全球到台灣，主動式 ETF 的崛起已非單純趨勢，而是資產配置的結構性改變。