〈台股盤後〉漲273點未站穩38000點 4月以來狂漲6155點超過去年全年
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (22) 日受惠於川普「延長停火協議」利多下，加上電子權值股聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、股王信驊 (5274-TW) 帶動下，盤中一度大漲逾 500 點，觸及 38,096.6 點新高，終場在權值股最後一盤賣壓收斂下，指數上漲 273.36 點或 0.73%，收 37,878.47 點再創歷史收盤新高，成交量與昨 (21) 日持平為 9,640.33 億元。
據統計，指數在今 (2026) 年 4 月份氣勢如虹，不僅大漲 6,155 點，更已超車去 (2025) 年一整年 5,928.5 點的漲點。
權值股方面，台積電 (2330-TW) 今日開盤後持續區間震盪，最後一盤遭賣 5,941 張，終場收平盤 2,050 元；聯發科則受惠於 AI 題材與雲端晶片需求預期旺盛，繼昨日漲停後，今日開高走高，盤中亮燈鎖漲停，收 2,295 元；聯電 (2303-TW) 漲 3.15%、台光電 (2383-TW) 漲 2.9%。
今日除了大盤持續創高，上市櫃公司中，盤中再度出現「47 千金股」，高價股表現強勢，信驊早盤股價衝上 16,495 創新天價，尾盤收斂漲逾半根停版，收 16,085 元。
IC 設計族群今日受聯發科、世芯 - KY(3661-TW) 等 IC 設計族群強勢點火，躍居盤面亮點漲聲一片，包括奕力 - KY(6962-TW)、愛普 *(6531-TW)、晶心科 (6533-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、敦泰 (3545-TW)、通嘉 (3588 -TW)、神盾 (6462-TW)、九暘 (8040-TW) 等近 20 檔個股齊步飆漲停。
半導體設備股則受惠台積法說亮眼，設備商持續需求強勁，盤面上包括川寶 (1595-TW)、瑞耘 (6532 -TW)、博磊 (3581-TW)、美達科技 (6735 -TW) 紛紛攻上漲停板，志聖 (6532 -TW) 漲 6% 以上。
光通訊、低軌衛星股今日則有多檔漲多休息整理，多檔光通訊股因股價漲多拉回，三五族群光通訊則維持堅挺，除了全新 (2455-TW) 漲 7%，光通訊股王聯亞 (3081-TW) 漲逾 2% 以上。
分析師表示，指數漲到現在，技術修正難免，投資人應注意避免大盤在持續創高後拉回整理，類股部分，可關注受惠包括台積電相關設備題材加持，有望持續輪動迅速上揚。
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