鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-22 14:36

台股今 (22) 日受惠於川普「延長停火協議」利多下，加上電子權值股聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、股王信驊 (5274-TW) 帶動下，盤中一度大漲逾 500 點，觸及 38,096.6 點新高，終場在權值股最後一盤賣壓收斂下，指數上漲 273.36 點或 0.73%，收 37,878.47 點再創歷史收盤新高，成交量與昨 (21) 日持平為 9,640.33 億元。

〈台股盤後〉漲273點未站穩38000點 4月以來狂漲6155點超過去年全年。(鉅亨網資料照)

據統計，指數在今 (2026) 年 4 月份氣勢如虹，不僅大漲 6,155 點，更已超車去 (2025) 年一整年 5,928.5 點的漲點。

‌



今日除了大盤持續創高，上市櫃公司中，盤中再度出現「47 千金股」，高價股表現強勢，信驊早盤股價衝上 16,495 創新天價，尾盤收斂漲逾半根停版，收 16,085 元。