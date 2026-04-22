鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 14:04

被視為北海岸交通解藥的淡江大橋，將於今年 5 月正式完工開通，大橋兩端的淡水與八里，房市含金量似乎也有所提高。房仲業者統計 2019 年淡江大橋開工至今，淡水、八里的人口及房價變化，其中淡水從 17.5 萬人左右，成長到直逼 21 萬人，八里自大橋開工以來，也增加了 4500 多人。

在房價表現方面，統計顯示，新北淡水區近 7 年來價漲 36.8%，八里區漲幅更達 40.1%，房價與人口數據都有慶祝行情。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水人引頸期盼的淡江大橋，有助舒緩前往桃園和新北的車流，過去居民高度仰賴關渡大橋的情況，隨著淡江大橋通車，可縮短淡水到八里的交通時間至少 15 分鐘以上，前往五股、板橋、新莊等地的通勤族，透過淡江大橋接上 64 快速道路，可免於過度集中在紅樹林關渡，大約能分散三成車流，等於解決了淡水長久以來的交通痛點，加上相對平實的房價優勢，讓移居人潮持續湧入。

不僅如此，淡江大橋還可與「平民版高速公路的」台 61 線西濱快速道路銜接，使新北的淡水、三芝等北海岸城鎮，往來蘆竹、林口、觀音及桃園國際機場的交通時間大幅節省近半小時，還會規劃機場快線公車，將國際遊客導引至觀光資源豐富的北海岸，可說是北桃海岸線的新動脈，原本的都會區邊緣，發展也可望翻轉，因此沿線的房地產價值也愈來愈受肯定。

觀察淡江大橋兩端的房價表現，淡水從每坪 22.8 萬上漲到 31.2 萬元，漲幅超過 36%；八里漲幅甚至飆上 40.1%，一路從不到 2 字頭，漲到直逼 3 字頭。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，淡水的重劃區供給量大，社區大樓選擇多，中古屋單價三字頭相對親民，總價千萬可成家，因此長期吸引小資買家，在近年市場高度仰賴首購剛需下，價格相對有撐，不過距離台北都心較遠的交通問題，也一直是一大抗性，較適合北投士林的上班族，或是不用趕上班的自營商或接案工作者。