鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-20 17:46

台灣央行微放寬第二套房貸管制後，市場也在密切觀察此一鬆綁訊息帶來的後續效應，而統計 2026 年前兩月全台預售揭露 5466 件，年減 28% 來看，已改寫六年同期新低，市場聚焦在房市量能是否即將有先蹲後跳的表現。

全台預售屋成交量探6年同期新低，台灣央行出手鬆綁效應仍待觀察。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2026 年成屋市場一直到央行理監事會議後，才感受到買盤回籠，相較過往年後買盤就快速回籠，今年人氣回流速度略顯緩慢，不過央行第二套房貸微放寬，加上股市表現亮眼，房市人氣緩步回升，但一手市場仍是房市領頭羊，今年 329 檔期市場反應有限，如預售市場持續維持低量，市場難脫盤整格局。

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統計顯示，北市今年前兩月預售揭露 604 件，年減幅度優於大盤的 28%，表現相對穩定，新北市預售揭露量前兩月 1299 件，是六都唯一還能銷售千件的都會區，年減幅度達 16%，桃園市前兩月 986 件年減 3 成，台中市 752 件年減 21%，而 2024 年景氣正暢旺時，台中前兩月揭露超過 4 千件，高雄市同樣也是明顯收斂，前兩月揭露剩 387 件，年減幅度也達 5 成。