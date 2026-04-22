鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 10:54

銜接淡水與八里的北台灣新地標「淡江大橋」將於 5 月 12 日正式通車，挾交通利多下，淡海新市鎮房市持續升溫，依據實價登錄統計，目前淡海新市鎮的平均房價約為每坪 31.7 萬元，相較於 2021 年的 23.7 萬元，短短 5 年的漲幅就高達 33.8%。

中信房屋淡水新市濱海加盟店店長童尹表示，隨著交通利多與淡海科學城計畫的持續進行，預計未來會有越來越多的脫北族及就業人口選擇在淡水落腳，淡水房市發展相當值得關注。

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童尹表示，淡海新市鎮最受矚目的建設項目非淡江大橋莫屬。淡江大橋通車後，原本需繞行關渡大橋的車流，可直接跨越淡水河出海口，預計將分擔關渡大橋及台 2 線竹圍路段約 3 成車流，大幅提升通勤與出遊效率。

未來淡海新市鎮能快速連接台 64 線及台 61 線，讓新北市五股、新莊、板橋等地的通勤族更有機會轉向房價親民的淡水。除交通利多外，國土署也規劃推動淡海新市鎮二期「淡海科學城」計畫，結合淡江大橋與淡北道路的建設，可望串聯北投士林科技園區與關渡科學園區，進一步整合北台灣科技廊帶，吸引更多高薪就業人口駐足，進而提升區域房市交易量能。

針對淡水房市的未來發展，童尹表示，淡水房價基期相對較低，目前區域房價仍普遍落在 3 字頭上下，總價 1000-1600 萬元左右就能買到屋況還不錯的 2-3 房中古屋，CP 值相當高。在比價效應下，最近幾年淡水吸引了大量購屋需求的湧入，其中不乏大台北輕移民、海歸華僑、雙北退休族及科學園區上班族等。

據內政部戶政司統計，2025 年淡水區淨遷入人口達 7996 人，位居全國各行政區之冠，這股持續湧入的人口紅利，不僅為當地房市提供了強勁支撐，也大大鞏固了房價穩健成長的市場基本面。