鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 17:10

分析師表示，過去一周全球市場的動盪表明，經濟基本面現在已經不是重點，股市的暴漲暴跌，取決於在人工智慧 (AI) 的發展以及美伊戰爭引發的衝擊之間，投資人如何做取捨。

全球市場走鋼索 在AI驅動繁榮與地緣政治危機間掙扎(圖:shutterstock)

AI 驅動的樂觀情緒顯著提振了華爾街股市與美國家庭財富，並推動了亞洲出口商的快速擴張。台灣受益於半導體出口的爆發式增長，預計 2026 年將迎來 16 年來最強勁的經濟增長。此外，這種情緒也提振了從全球銀行股到希臘債券的多種資產。甚至連傳統上與科技股走勢相反的英國富時 100 指數，也因為其能源與礦業公司的權重，開始與科技股同步上漲。

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然而，這股增長動力正受到地緣政治局勢的威脅。受美國總統川普對伊朗的激烈言論，以及荷姆茲海峽何時重新開放的不確定性影響，全球股市在 6 月初經歷了劇烈震盪，從 6 月 3 日的歷史高點迅速跌入波動。

Lombard Odier 宏觀與多資產投資組合經理主管 Florian Ielpo 警告，如果油價持續維持在每桶 95 美元以上，市場將面臨「停滯性通膨」的威脅。

目前，德國與印度等未與科技產業緊密掛鉤的經濟體，已開始感受到能源供應緊張的壓力。

近期市場顯示，利率、通膨、石油展望與科技投資的相關性日益增強，使得風險發生時「無處可藏」。當市場預期美國升息機率達到 70% 時，韓元匯率跌至 17 年低點，其 Kospi 指數在數小時內暴跌近 9%。債券市場同樣動盪，德國公債殖利率接近 15 年高點，日本 10 年期國債殖利率也創下 30 年來新高。

面對極端波動，專業投資經理人正積極採取避險措施，包括購買波動率衍生產品及美國通膨連結債券。