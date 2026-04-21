袁志峰 2026-04-22 04:50

今日推介 - 舜宇光學 (2382, $64.65), 目標價 $71.0, 止損價 $62.0

1) 股市前景

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周二港股表現分化，恒指升 0.5%，創 3 月以來新高，恒生科指跌 0.1%。成交創 3 月以來新低，南向資金轉淨買入，主要增持內銀股。美伊戰事對金融市場的影響已消化，疊加人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長勝預期，港股前景好轉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 81 點，早盤震盪走低，最多曾跌 19 點，午後沖高回落，最多曾漲 168 點至 26529 點，收報 26487 點，升 126 點或 0.5%，創 3 月以來新高。成交額按日減 15% 至 2052 億元，創 3 月以來新低，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 37 億元。中國移動 (941)、工商銀行 (1398) 及建設銀行 (939) 錄得 10.7、8.0 及 7.9 億元淨買入。阿里 (9988)、長飛光纖 (6869) 及騰訊 (700) 錄得 6.1、2.0 及 1.8 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 209 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指升 0.5%，成份股 59 升 30 跌 1 持平。寧德時代 (3750) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。中通快遞 (2057)、信義光能 (968) 及中國神華 (1088) 漲逾 3%。中國移動 (941)、中國電信 (728)、新鴻基地產 (16)、長實集團 (1113)、港鐵 (66)、紫金礦業 (2899)、創科實業 (669)、泡泡瑪特 (9992) 及萬洲國際 (288) 升逾 2%。滙豐 (5)、中海油 (883)、港交所 (388)、長和 (1) 及吉利汽車 (175 升逾 1%。舜宇光學 (2382) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。藥明康德 (2359)、中生製藥 (1177) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 2%。信達生物 (1801) 及新東方 (9901) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，收報 5061 點，成份股 15 升 15 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及百度 (9888) 漲逾 1%，快手 (1024) 跌逾 1%。地平線機器人 (9660) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 及金蝶國際 (268) 跌逾 2%。聯想 (992)、小鵬汽車 (9868)、蔚來 (9866)、商湯 (20) 及金山軟件 (3888) 跌逾 1%。

板塊方面，煤炭、港口、燃氣及電訊股上升，漲幅居前。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升逾 3%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 升逾 3% 及 2%。中國燃氣 (384) 及昆侖能源 (135) 升逾 3% 及 2%。中國移動 (941) 及中國電信 (728) 升逾 2%。

生物科技、醫藥、軟件及礦產股下跌，跌幅居前。中生製藥 (1177) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 2%。/ 金蝶國際 (268) 及中國軟件 (354) 跌逾 2%。中國鋁業 (2600) 及五礦資源 (1208) 跌逾 2% 及 1%。

周二上証指數低開 0.2%，早段最多曾跌 0.5%，隨後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4085.08 點，升 0.1%。深証成指升 0.1%。科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 24100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1700 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 3 月零售銷售按月增加 1.7%，市場預期為上升 1.4%。期內，扣除汽車的零售銷售按月增加 1.9%，預期為增加 1.4%。(信報)

4) 個股訊息

中國聯通 (762) 公布，截至 3 月底止，第一季股東應佔盈利 48.85 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下降 17.6%。期內，營業收入 1028.24 億元，按年下降 0.5%。(信報)

紫金礦業 (2899) 公布，截至今年 3 月底止，按中國企業會計準則，首季盈利 200.79 億元 (人民幣．下同)，按年增長 97.5%。期內，營業收入 984.98 億元，按年上升 24.8%。(信報)