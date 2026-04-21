〈港股盤後〉恒指窄幅震盪收漲0.48% 鋰電與茶飲板塊領跑市場
鉅亨網新聞中心
香港股市周二 (21 日) 探底回升，恒生指數全天震盪上行，最終收報 26,487.48 點，上漲 126 點或 0.48%，恒生科技指數微跌 0.08%，收於 5,061.5 點。國企指數與紅籌指數則分別收漲 0.5% 及 0.87%。今日大市成交依然活躍，成交額達到約 2,051.8 億港元。
港股今日開盤表現平穩，恒指小幅高開 81 點後曾一度走低轉跌，呈現窄幅震盪格局。然而，午後市場情緒回暖，權重科技股如美團、百度等迎來一波拉升帶動大盤，使指數最終維持在高位收盤。
在板塊表現方面，「鋰電池」與「新消費茶飲」成為全場焦點。鋰電池龍頭寧德時代全日大漲 4.77%，股價創下收盤歷史新高。茶飲股集體走強，滬上阿姨飆升近 15%，帶動蜜雪集團、奈雪的茶等紛紛上揚。
此外，受地緣衝突強化能源替代邏輯影響，煤炭板塊持續活躍，匯力資源漲幅超過 10%。新股市場亦有亮點，勝宏科技上市首日漲幅超過 50%。
另一方面，創新藥概念股及生物醫藥板塊表現低迷，中智藥業、泰凌醫藥等跌幅居前。大型科技股漲跌互現，阿里巴巴與騰訊小幅收跌，而美團則漲逾 1.5%。
針對港股未來的發展前景，多家機構持謹慎樂觀態度。摩根士丹利重申恒生指數年底目標位為 27,500 點，並預計中國股市至年底仍有約 5-10% 的溫和上行空間，主因在於電子商務競爭趨緩及綠色科技優勢顯現。
廣發證券指出，看好二季度特別是 4 月至 5 月的反彈機會，認為隨着年報披露完畢及海外流動性壓力緩解，估值存在修復空間。
華泰證券分析，雖然地緣局勢仍具不確定性，但港股科技板塊估值已處於低位，調整空間相對較小，建議配置高股息、公用事業及受 AI 產業趨勢推動的硬件、新能源板塊以對沖風險。
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