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〈焦點股〉中國拉原物料安全水位 BCI周漲25% 慧洋-KY、裕民獲利揚帆

鉅亨網記者王莞甯 台北

近一周波羅的海海岬型指數 (BCI) 彈升達 25%，使波羅的海綜合指數 (BDI) 周漲幅達 17%，反映中國對鐵礦砂和穀物等原物料採購力度強，甚至拉高安全庫存水位，慧洋 - KY(2637-TW) 和裕民 (2606-TW) 盤中漲幅在 3% 上下，法人出具報告樂觀看待，散裝第二季旺季營運向上，散裝運價將延續漲勢。

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慧洋今年獲利展望轉強。(圖：慧洋提供)

法人分析，荷姆茲海峽遭封鎖後，亞洲國家以煤炭作為替代能源，煤炭運輸需求推升巴拿馬型運價，其次，中國對鐵礦砂和穀物等原物料採購力度不墜，拉高安全庫存水位，而亞洲透過巴拿馬運河搶運美國原油，迫使巴拿馬型船的穀物運輸需繞道好望角，運輸距離拉長，再加上船用燃油價格上揚，拉升成本等，均是近期驅動散裝運價走揚的原因。


統計 3 月以來 BCI、BDI 漲幅達 35.1%、 20%，自 1 月中旬低點起算，波段漲幅逼近 90%、67%。

慧洋表示，即便國際政治和軍事行動局勢多變，整體市況仍優於 2025 美國關稅引發的全球貿易高度不確定性，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺。

法人則認為，今年中國雅下工程計畫推進，西非西芒度鐵礦砂長水路的海岬型船需求增溫，加上美伊和烏俄和談，將有中東及烏克蘭的潛在重建商機浮現，有利散裝運價延續漲勢，挹注散裝航商 2026 年營運。


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鐵礦砂穀物原物料散裝BDI運價慧洋裕民

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