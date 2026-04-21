鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 12:44

百容 (2483-TW) 在半導體客戶拉貨趨積極之下，推進 2026 年首季營收以 4.8 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，有利營運轉盈；且半導體客戶訂單積極度延續，加上第二季工作天數的增加，有利百容在 2026 年第二季營收的持續向上攀高。

百容董事長廖本林。(鉅亨網記者張欽發攝)

值得注意的是，百容在 2026 年第一季營收 4.8 億元中創 7 季營收新高中，半導體應用的出貨占比已達 50%，占比改寫近歷年單季新高，而在這類產品客戶端需求急切之下，半導體應用的出貨占比仍居高不下。

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百容在 2026 年第一季營收的各類客戶應用占比爲半導體 50%，電子零組件 32%、步進馬達占比 18%；同時，在第一季的匯率有利及營業規模擴大之下，法人估計百容 2026 年第一季將較上一季及去年同期轉虧爲盈。

百容 2026 年元月營收爲 1.8 億元，爲 41 個月來新高，月增 13.64%，年增 33.02%。同時，法人估百容元月的 1.8 億元營收並已跨越單月損益兩平點。

百容 2025 年全年的營收 17.62 億元，經統計顯示，百容半導體業務營收占比已衝高到 48.91%，而百容 2026 年首季營收中，半導體業務占比已超越 50%，跨越 2025 年出貨占比的平均值，同時，百容在半導體應用業務也獲突破，已接獲油電混合汽車應用新訂單入袋並開始出貨。同時，電子零組件銷售回穩且供應 MFP 使用的步進馬達也看成長的契機。

同時，百容繼電器產品雖然面對市場激烈競爭，但百容本身的繼電器生產自動化程度加深，有助於進一步穩住獲利。

百容在半導體應用油電混合汽車應用的開始出貨，也等於公司在油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升中，對本身業務領域譜出一新突破點。